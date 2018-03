Sete empata com ABC e avança para semifinal do Campeonato Estadual

Franz Mendes/Cedida Empate sem gols colocou o Sete na semifinal do Estadual

O ABC foi lutador, fez o que era possível, mas o Sete de Dourados fez valer a vantagem que tinha com a vitória na partida de ida e garantiu vaga na semifinal do Campeonato Sul-Mato-Grossense Loterias Caixa. Neste domingo, no Estádio Douradão, Sete, agora único invicto, e ABC ficaram no 0 a 0 e o time douradense, vencedor no primeiro jogo por 3 a 1, segue na competição. O adversário na semifinal é o Operário FC, que eliminou o Urso de Mundo Novo.



Diferente da partida de quinta-feira, em Campo Grande, quando o Sete pode ter tido o seu melhor desempenho até agora, desta vez o desempenho ficou abaixo do esperado e, percebendo isso, o time da Capital foi em busca do gol. Aos sete minutos, Kerman aproveitou uma sobra da defesa e arriscou da entrada da área, obrigando Diego a fazer a primeira defesa do jogo.



O Sete tinha o contra-ataque à disposição e não aproveitava. Aos 23, Cy recebeu de Kéverson, passou pelo goleiro Marcos, mas perdeu o ângulo, chutando para fora. Aos 32, Jackson foi lançado pela esquerda e chutou torto para o gol, quando Kéverson e Leandrinho estavam livres pelo meio esperando o passe. Antes do Intervalo, Osvaldo cobrou falta e Diego apareceu mais uma vez desviando para escanteio.



No segundo tempo, a tônica da partida não mudou. Na melhor chance, também em contra-ataque, Cy tomou ao bola na entrada de área do Sete aos 23 minutos. Avançou por boa parte do campo e tocou para Kéverson na esquerda e apareceu na área para receber o passe e rolou para Leandrinho, da entrada da área, bater para fora. Pouco depois, o volante Baiano, que já tinha cartão amarelo, fez falta e foi expulso pelo árbitro Paulo Henrique Vollkopf. O ABC tentou aproveitar a superioridade numérica, mas não conseguiu marcar e a partida terminou sem gols e com o Sete classificado.



Semifinais



Na próxima fase, Sete e Operário se enfrentam, refazendo a semifinal de 2016. As condições são as mesmas daquela oportunidade. Melhor campanha, o time douradense tem o direito de jogar a partida de volta em casa e a vantagem em caso de empate. O primeiro jogo deve ser confirmado para essa quarta-feira (21), no Estádio Morenão, e a volta no domingo (25), no Estádio Douradão.



Na outra chave, o Corumbaense enfrenta o Novo, que surpreendeu o Águia Negra e venceu por 2 a 1, em Rio Brilhante. Partida de ida em Campo Grande e a volta em Corumbá, com vantagem para o Carijó em caso de empate.