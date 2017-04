Sete e Operário começam neste sábado em Dourados a disputa por uma vaga na Copa Verde

Anderson Ramos / Capital News Operário treinou após eliminação, buscando a vaga da Copa Verde

Sete de Dourados e Operário começam neste sábado (29), às 19h, no Estádio Douradão, a disputa pelo terceiro lugar do Campeonato Estadual.

A posição vale uma vaga na primeira fase da Copa Verde, competição que coloca o campeão direto nas oitavas de final da Copa do Brasil, com cota de quase 1 milhão de reais.



Os dois times tentam superar o baque da queda na semifinal e contam com desfalques para esse jogo de ida. Sete e Operário terá arbitragem de Rafael Pietrafesa, auxiliado Marcos dos Santos Brito e Altair José Tavares.





No Operário, o técnico Celso Rodrigues passou a semana tentando motivar os jogadores. A derrota por 3 a 1 para o Corumbaense no Estádio Morenão após a vitória por 1 a 0 na casa do adversário tirou da disputa o principal candidato ao título.



Para superar tudo isso e buscar a terceira posição, Celso tem dois desfalques certos, expulsos contra o Corumbaense, o lateral Paulinho e o meia Leandro Diniz cumprem suspensão automática. Na lateral, Da Silva, fora do jogo passado por estar gripado, retorno garantido. No meio, Agnaldo não foi bem e pode ser substituído por Kahuan. O time deve começar com França; Da Silva, Carlinhos, Bruno Everton e Luís Jorge; Eduardo Arroz, Wilson, Agnaldo (Kahuan) , Valber; Rodrigo Gral, Igor Vilela.

Promoção

O jogo de retorno do Operário contra o Sete está confirmado para a próxima terça-feira dia 02.05 as 20:15hs no estádio Pedro Pedrossian, o Morenão. A diretoria já está divulgando a promoção em conjunto com a TIMEMANIA da CAIXA.



Os torcedores que apresentarem 5 apostas da TIMEMANIA marcando o Operário como time do coração, terão direito a um ingresso para este jogo. Lembrando que cada aposta custa somente R$ 2,00 reais e pode ser realizada em qualquer loterica de Campo Grande-MS.



Sete com desfalques



Atual campeão, o Sete saiu da disputa para manter o posto ao perder para o Novo em Campo Grande por 1 a 0 e empatar sem gols em casa. Durante a semana, os treinos seguiram o ritmo já programado caso o time tivesse chegado à decisão. Entre os jogadores, o discurso é de motivação. “É a chance de terminarmos bem o campeonato, a torcida merece”, disse o meia Pavão, titular em quase todos os jogos e confirmado nos jogos finais.

Divulgação/Sete Nei César prepara o time para enfrentar o Operário



Nos treinos, o técnico Nei César não contou com dois titulares, contundidos. O meia Jeferson e o atacante Leandrinho, que deixaram o jogo de domingo, seguem entregues ao Departamento Médico e são dúvidas até para o jogo de volta. No ataque, a volta de Pablo entre os titulares é quase certa. A dúvida está no meio com Bruninho e Gustavo disputando a vaga.



O goleiro Wendell, que saiu do Douradão desacordado direto para o hospital, treinou normalmente durante a semana e está confirmado. Além deve ter a volta de Bahia, que cumpriu suspensão automática, à lateral. Nei deve escalar o time com Wendell; Bahia, Binho, Ramon Baiano e Jô; Primo, Pavão, Gustavo (Bruninho) e Thiago Mattos; Sadan e Pablo (Daniel).