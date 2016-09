Sete de Dourados vence Ubiratan pelo Sub-17, mas ambos avançam

O clássico entre Sete de Dourados e Ubiratan foi um dos jogos que fecharam a primeira fase do Campeonato Estadual Sub-17. Os dois times se enfrentaram no Estádio Douradão e entraram em campo já classificados para a próxima fase e a disputa era pela liderança do Grupo I. O Sete venceu por 3 a 1 e terminou na primeira posição do chave com duas vitórias, ficando o Leão com uma e o Juventude, de Itaporã, com duas derrotas, eliminado.

Noé Faria/TNG Informa Sete foi melhor que o Ubiratan no Douradão, mas ambos estão classificados

Apesar da temperatura amena do sábado, o jogo no Douradão foi quente e movimentado. O Ubiratan saiu na frente com um gol contra de Catapati aos 26 minutos do primeiro tempo, mas não demorou para o jogador do Sete se redimir e empatar o jogo três minutos depois. No segundo tempo, o volante Pedrão marcou o segundo gol do Sete e o terceiro saiu com Gercélio aos 38, fechando o placar.



Outros jogos

Pelo Grupo A, Seduc e Corumbaense empataram em 2 a 2 e o Mirandense venceu o São José por 3 a 0 (WO), se classificando o Seduc, atual campeão, e o Mirandense. No Grupo B, Nioaque goleou Antônio João por 4 a 1 e o Porto fez 3 a 2 no Bonitto, avançando Nioaque em primeiro e Porto em segundo.



O Náutico venceu o Moreninhas por 2 a 1 e se classificou em primeiro do Grupo D, junto com o Vitória, em segundo. No Grupo E, Esquerdinha venceu o Sidrolândia por 2 a 1 e ficou com a primeira posição, deixando o adversário em segundo. Pelo Grupo F, São Gabriel e Camapuã empataram em 3 a 3, bom resultado para o Coxim que terminou em primeiro, ficando São Gabriel com a segunda vaga.



Pelo Grupo G, o Maracaju goleou o Franco Rezende por 6 a 0 em jogo de times já eliminados. A liderança foi disputada entre Águia Negra e Pontaporanense e o time da Fronteira ficou com a primeira posição ao vencer por 1 a 0. No H, Nova Andradina e Naviraiense empataram sem gols, se classificando CENA em primeiro e CEN na segunda posição. O Grupo C já estava definido com Conquista em primeiro e o Campo Grande na vice liderança.



Confrontos

A tabela da segunda fase deve ser divulgada pela Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) nesta segunda-feira em seu site oficial. Os classificados são divididos em dez grupos de duas equipes cada que se enfrentam em jogos de ida e volta para apontas os classificados. Os confrontos já estão certos e são os seguintes:



Porto FC x Seduc

Mirandense x Nioaque

Vitória x Conquista

Campo Grande x Náutico

São Gabriel x Esquerdinha

Sidrolândia x Coxim

Naviraiense x Pontaporanense

Águia Negra x Nova Andradina

Serc x Sete de Dourados

Ubiratan x Santo André