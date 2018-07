Sete de Dourados protesta contra jogos atrasados e pede cumprimento da tabela

A Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) e os clubes que disputam o Campeonato Estadual Sub-19 podem ter mais um problema para resolver nos próximos dias. Nesta quarta-feira (25), o presidente do Sete de Dourados, Tony Montalvão, distribuiu nota encaminha à entidade em que solicita o cumprimento da tabela em relação aos jogos atrasados para que o clube retorne à campo dando sequência à competição.



Com cinco jogos realizados até agora, o Sete está em segundo lugar na competição, com dez pontos. Mas outras equipes ainda precisam realizar jogos atrasados. É o caso do Líder ABC, também com dez pontos e que jogou quatro vezes e do Aquidauanense, com apenas três partidas disputadas e sete pontos conquistados. No entendimento do clube douradense, realizar seus jogos antes que concorrentes diretos na briga pelo título vai beneficiá-los.



Na nota, direcionada ao presidente da Federação, Francisco Cezário e assinada por Tony Montalvão, o clube diz não entrar em campo “enquanto todas as equipes inscritas não cumprirem com o regulamento, realizando seus jogos definidos na tabela e todas se igualarem em número de jogos efetuados”.



De acordo com Marcos Tavares, vice-presidente e coordenador de competições da Federação, a solicitação do Sete é uma preocupação também dos organizadores. “Discutimos esse assunto na última reunião do Conselho Técnico. Com o pedido do Sete, vamos reunir novamente o CT após a rodada do fim de semana e tomar as medidas cabíveis”, explica.



Jogos



Paralelamente ao problema, a Federação soltou nota confirmando quatro jogos no fim de semana. No sábado, às 15h, a Serc recebe o Sete de Dourados em Chapadão do Sul e o Aquidauanense volta à campo contra o líder ABC no Noroeste. No domingo, às 15h, o Operário AC enfrenta o Costa Rica no estádio da Leda e o Comercial joga contra Moreninhas no Olho do Furacão.