Sete de Dourados e Comercial devem abrir Copa do Brasil em casa

Raul Rodrigues De acordo com as novas regras da Copa do Brasil, Sete e Comerciaal precisam vencer em casa para avançar

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quinta-feira (1) o resumo do sistema de disputa e os critérios de participação para a Copa do Brasil de 2017. A segunda principal competição de clubes do País terá mudanças na próxima edição, começando pela disputa de jogo único nas duas primeiras fases e a escolha dos times que compõem a fase de oitava de final. Somadas as oito fases da competição, a Copa do Brasil terá 91 clubes participantes e 120 partidas serão realizadas.



Agora, além dos clubes que disputam a Libertadores, os vencedores da Copa do Nordeste, Copa Verde e Série B do Campeonato Brasileiro também entram nesta etapa. No próximo ano, o campeão estadual Sete de Dourados e o vice Comercial representam o Mato Grosso do Sul na Copa do Brasil.



Jogo único

A Copa do Brasil continua com 80 clubes na primeira fase, 70 oriundos das competições estaduais e dez indicados pelo Ranking da CBF. Os confrontos seguem determinados por sorteio, embora a entidade não tenha especificado como este será feito. Como o classificado para a próxima fase será em jogo único, o mando desta partida será do time de menor posição no Ranking da CBF e o visitante joga pelo empate.



Considerando as posições de Comercial e do Sete, os times sul-mato-grossenses devem jogar em casa e precisam obrigatoriamente vencer o adversário para avançar. Os 40 classificados repetem o sistema na segunda fase, com a diferença de que o mando será determinado por sorteio e não há favorecidos pelo empate.



Após essas fases, o torneio segue até as oitavas de final, também com mudança. Até esse ano, dez dos 80 times que iniciaram a competição chegavam nesta fase. Agora, apenas cinco vão estar nas oitavas, que será completada com os sete clubes que disputam a Libertadores, os campeões da Copa do Nordeste, Copa Verde e Série B do Campeonato Brasileiro (Atlético-GO), além da Chapecoense, que deve ser declarada campeão da Copa Sul-Americana.



Essas mudanças valorizam ainda mais as Copas regionais que colocam o vencedor em fase que a cota para os clubes que disputam é de aproximadamente R$ 800 mil. Em 2017, os representantes do MS na Copa Verde são o Sete de Dourados, que joga fase preliminar contra o Ceilândia-DF, e o Operário que joga contra o Luziânia-DF na primeira fase.