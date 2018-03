Sete de Dourados e ABC disputam lugar na semifinal do Estadual neste domingo

Franz Mendes/Cedida Técnico Márcio Santos deve manter time que venceu jogo em Campo Grande

Já classificado para a fase semifinal do Campeonato Sul-Mato-Grossense Loterias Caixa, o Operário FC conhece neste domingo o adversário para seguir na luta pelo título. Sete de Dourados e União ABC se enfrentam no Estádio Douradão, às 15h, pela vaga.

Vencedor do jogo de ida por 3 a 1, o Sete pode até ser derrotado por dois gols de diferença que se classifica, restando ao adversário abrir três de vantagem para seguir em frente.



No Sete, o técnico Márcio Santos deve mandar a campo o mesmo time que jogou no Estádio Morenão quinta-feira. O meia Rodrigo Ost fará seu segundo jogo e já mostra o porquê a diretoria tentou trazê-lo em outras oportunidades. O camisa 10 foi o responsável por dar assistência ao gol de Leandrinho e também deixar o dele ainda no primeiro tempo.



As dúvidas ficam novamente pelo volante Peu e o atacante Willians Recife que seguem se recuperando de contusão. O lateral Digão já foi relacionado entre os reservados no último jogo e pode voltar ao time titular na vaga de Lucas Calo.

Anderson Ramos / Arquivo Capital News O técnico Robson Mattos ao lado da sua comissão técnica



Pelo lado do União ABC, o técnico Robson Mattos sabe que não contará com o zagueiro Dogão, expulso na quinta e que cumprirá suspensão automática.

Para se classificar, o time precisa de um resultado que ainda não teve na temporada, já que não venceu como visitantes. Em quatro jogos, foram dois empates e duas derrotas. Porém, três destes foram no Morenão.



Os ingressos para o jogo deste domingo são vendidos ao valor de R$ 10 na arquibancada e R$ 20 nas cadeiras em vários pontos da cidade.