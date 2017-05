Sete de Dourados confirma acerto com volante Buru para Série D

Léo Munhoz/Agência RBS Buru (com a bola) jogou no Almirante Barroso entre 2016 e 2017 e retorna ao MS

O Sete de Dourados estreia no próximo domingo (21) na Série D do Campeonato Brasileiro e o elenco que disputou o Campeonato Estadual segue sendo reforçado para a competição. Nesta quarta deve se apresentar o volante Fábio Buru, que disputou o Campeonato Catarinense pelo Almirante Barroso. O jogador negociava com o gestor do Sete há alguns dias e o acordo foi fechado no início desta semana. Além dele, a diretoria ainda tenta viabilizar financeiramente a vinda do veterano atacante Acosta, ex-Corinthians.



Apesar de estar no futebol catarinense desde meados do ano passado, Buru é um velho conhecido do torcedor sul-mato-grossense. Entre outros clubes, ele defendeu o Itaporã, Naviraiense, Corumbaense e em Dourados jogou pelo Ubiratan entre 2013 e 2014. A chegada do volante é vista com bons olhos pelo técnico Nei César. Os dois trabalharam juntos no título do Itaporã, em 2015, também sob gestão de Tony Montalvão, que já havia tentado trazer o jogador para o Sete em outras oportunidades.



Para Nei, Buru não deve ter problema em se adaptar ao grupo e sua presença deve dar consistência ao time. “O Buru é um jogador que já conhecemos, tem um histórico vencedor e uma liderança positiva. Ele está em plena atividade e para nós da Comissão Técnica é importante ter um jogador com esse perfil. Ganhamos mais uma opção para montar o time”, avalia o treinador.

Gazeta Press ..



Esse conhecimento prévio foi determinante também para que o jogador aceitasse o convite do Sete. Buru tinha outras ofertas na mesa, mas achou que era hora de retornar à Dourados. “É uma cidade que já joguei, um clube que já conheço e já trabalhei com o Tony e o Nei César também. Em outras oportunidades tive convite para jogar no Sete e não deu certo e desta vez aconteceu. Os torcedores podem ter certeza que darei o meu melhor”, disse.



A chegada de Buru, junto com Anderson Peixe, Rodrigo Cacimba, Léo Felix, Leandro Branco e Peu, jogadores que já treinam com o grupo, servem também para compensar três ausências importantes. Titulares no Estadual, o zagueiro Ramon Baiano, o lateral Jô e o meia Thiago Mattos não devem disputar o Brasileiro. O primeiro está se transferindo para o Joinville-SC e os outros dois estão contundidos.



Na Série D do Brasileiro, o Sete está no Grupo A11, junto com a Aparecidense-GO, Luziânia-DF e União Rondonópolis-MT. A estreia será contra esse último, dia 21, às 18h, no Estádio Luthero Lopes. No Estádio Douradão, o primeiro jogo será no dia 28, contra o time goiano.