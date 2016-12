Sete de Dourados anuncia meia Calado e pode ter Johnny de volta

Gazeta MS/Arquivo Autor de golaços no Brasileiro, Johnny pode retornar ao Sete em 2017

O elenco do atual campeão estadual Sete de Dourados está quase completo, mas a diretoria ainda arruma espaço para anunciar os últimos jogadores antes do início da preparação para a temporada 2017, que começa nos primeiros dias de janeiro. Nesta quinta-feira (22) foi confirmada a contratação do meia Calado e o atacante Johnny, destaque durante o Campeonato Brasileiro, pode retornar.



Calado jogou no futebol sul-mato-grossense em 2015, quando foi campeão estadual da Série B com o Itaporã, na época gerenciado pela TNY Sports, a mesma empresa que comanda o Sete desde o início de 2016. Neste ano, foi vice-campeão estadual pelo Sinop-MT e ainda disputou a Série D do Campeonato Brasileiro. O meia se junta a outros 22 jogadores já contratados para a disputa do Campeonato Estadual, Copa Verde e Copa do Brasil.



O retorno de Johnny ao Sete foi levantado nesta semana e, segundo o próprio jogador, embora um acordo ainda não esteja próximo, pode acontecer. “tenho conversado com o Tony [Montalvão, gestor] e ele deixou claro que as portas estão abertas”, disse o atacante.



Johnny chegou ao Sete para disputa da Série D do Brasileiro e marcou o primeiro gol do clube em competições nacionais na vitória por 1 a 0 sobre o Luziânia-DF. Outro momento foi o gol marcado contra o Anápolis-GO, no Douradão, considerado o gol mais bonito do time na temporada.



O primeiro jogo do Sete em 2017 será pela Copa Verde, dia 29 de janeiro, contra o Ceilândia-DF no Estádio Douradão. Pelo Estadual, a estreia será no dia 1º de fevereiro, também em Dourados, contra o Naviraiense. Os dois times estão no Grupo B junto com o Águia Negra, Corumbaense, Ivinhema e Urso de Mundo Novo.