Sete de Dourados acerta retorno de campeão estadual para Série D

Renato Giansante Peu jogou os dois jogos finais e marcou o primeiro em Dourados

Passado o Campeonato Estadual, o foco do Sete de Dourados agora é a Série D do Campeonato Brasileiro. Ainda com dificuldade para captar recursos, o gestor Tony Montalvão se reúne com o técnico Nei César para definir o elenco para a competição. Paralelamente à isso, o primeiro reforço está certo. O volante Peu, campeão estadual pelo Sete em 2016, retorna para a competição nacional.



O acordo foi fechado nesta quinta-feira (4) e o jogador, que reside em Carapicuíba, na Grande São Paulo, se apresenta na terça ou quarta, depois de acompanhar a esposa em uma consulta no início da semana. “Vamos fazer um grande campeonato, melhor do que o ano passado se Deus quiser. A expectativa é a melhor possível quem sabe não continuo uma história nesse clube que tanto gosto, admiro e respeito”, disse o volante que defendeu o Águia Negra no Estadual.



Peu chegou ao Sete em janeiro de 2016 e foi um dos jogadores mais utilizados durante a temporada. Na decisão contra o Comercial, atuou nas duas partidas como titular e ainda marcou o primeiro gol na vitória em casa por 2 a 1. “Por coincidência fiz o gol aos sete minutos do primeiro tempo e o Tite marcou aos sete do segundo”, conta. Aloísio Chulapa, já nos acréscimos, descontou para o Colorado.



Outros nomes

Até o fim de semana e após conversas com o treinador, o Sete deve definir boa parte do elenco para o Brasileiro. Na pauta, atletas que disputaram o Estadual e podem continuar, além de possíveis contratações. Nomes já anunciados, como do zagueiro André Luiz e do atacante Acosta dependem da viabilidade financeira. “Realmente temos um pré-acordo com eles, mas a confirmação apenas se conseguirmos mais recursos. Vamos trabalhar dentro da nossa realidade”, explica o dirigente.



De acordo com a programação, os jogadores que jogaram o Estadual se reapresentam na próxima segunda-feira (8) no CT do clube. Dentre eles, duas ausências são certas no reinicio. O volante Jô, com uma fratura na não e o meia Thiago Mattos, com uma costela trincada no último jogo com o Operário, seguem a recuperação e o aproveitamento deles ainda é incerto.



No Brasileiro o Sete está no Grupo A11, junto com Aparecidense-GO, Luziânia-DF e União Rondonópolis-MT. A estreia será contra esse último, no dia 21 de maio, às 18h, no Estádio Luthero Lopes. O primeiro jogo em casa será no domingo seguinte (28), contra o time goiano.