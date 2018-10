Agência Palmeiras São Paulo e Palmeiras se enfrentam no sábado em confronto direto pela liderança

Com 27 rodadas realizadas até agora, o Campeonato Brasileiro apresenta a mais equilibrada disputa pela primeira posição desde que passou a ser disputado em pontos corridos, em 2003. Quatro pontos separam o líder Palmeiras do Flamengo, quinto colocado. Entre eles, Internacional, São Paulo e Grêmio, todos, em algum momento já ocuparam a primeira posição, além de Corinthians, Atlético-MG e Atlético-PR, que foram líderes nas primeiras rodadas, mas ficaram para trás. A disputa do campeonato, de acordo com o que marca a tabela, pode ser definida em confrontos diretos entre os postulantes ao título.



Ao todo, sete confrontos entre a próxima e a 36ª rodadas estão previstos entre os cinco times melhores colocados. O clube com maior possibilidade de conquistar pontos nesta situação é o São Paulo, que ainda vai jogar contra cada um dos quatro adversários. Palmeiras, Grêmio e Flamengo jogam três “finais”. Já o Internacional joga apenas uma partida nesta sequência de disputas diretas por posição.



Choque-Rei



O primeiro desses confrontos decisivos acontece já neste sábado, às 17h (MS), no Estádio do Morumbi. Terceiro colocado com 52 pontos, o São Paulo recebe o líder Palmeiras, 53. Neste jogo, apenas a vitória verde mantém a liderança inalterada. Em caso de empate o Internacional, se vencer o Sport-PE, assume a ponta. Se o São Paulo vencer, poderá ser primeiro se o Colorado não vencer em Recife.



Na rodada seguinte serão dois jogos entre os melhores colocados. O Palmeiras receberá o Grêmio no Estádio do Pacaembu e, no Beira-Rio, o Internacional enfrenta o São Paulo. Depois, na 31ª rodada, Flamengo e Palmeiras jogam no Maracanã e na semana seguinte, São Paulo e Flamengo jogam no Morumbi. Os dois últimos jogos desta série acontecem nas 34ª e 36ª rodadas, ambas tendo o Grêmio como visitante. Primeiro o São Paulo recebe os gaúchos no Morumbi e, encerrando os confrontos, Flamengo joga contra o Tricolor no Maracanã.



Rodadas finais



Passados esses jogos, os que ainda estiverem na disputa do título terão mais dois jogos para decidirem a sorte na competição. O agora líder Palmeiras joga contra o Vasco da Gama em São Januário e o Vitória-BA no Allianz Parque. Segundo colocado, o Inter enfrenta o Fluminense no Beira-Rio e encerra contra o Paraná Clube-PR em Curitiba. O São Paulo tem pela frente o Sport no Morumbi e a Chapecoense na Arena Condá. Já o Grêmio enfrenta o Vitória no Barradão e o Corinthians em Porto Alegre. O Flamengo encerra sua participação contra o Cruzeiro em Belo Horizonte e o Atlético-PR no Maracanã.