Serc vira no segundo tempo e surpreende Comercial no Morenão

Anderson Ramos Serc foi melhor no segundo tempo e marcou três vezes para virar o placar

O Comercial tanto insistiu que conseguiu trazer a partida contra a Serc, que seria adiada por falta de estádio em Chapadão do Sul, para o Estádio Morenão. Mas o resultado acabou não sendo o esperado graças à falhas seguidas do sistema defensivo colorado. A Serc venceu por 3 a 2, de virada, e leva quatro dos seis pontos que disputou como visitante neste início do Campeonato Estadual.



Na primeira parte do jogo, o time de Chapadão do Sul teve apenas uma chance clara de marcar e logo aos dois minutos mais por culpa da defesa comercialina. O lateral Cafu e o goleiro Martins não se entenderam em uma bola e Biro quase aproveitou a indecisão dos adversários para marcar, mas o gol não saiu. O Comercial depois tomou conta do jogo e marcou seu gol aos 25 minutos. Danielzinho cruzou da esquerda para Rodrigo Ost, mas o meio furou na hora de concluir o lance. Sorte dele que a bola sobrou limpa para Roger empurrar para o gol fazendo o placar do primeiro tempo.



Na saída para o intervalo, os jogadores dos dois lados se estranharam e, na volta, o árbitro comunicou a expulsão do meia Rodrigo Ost, do Comercial, e do atacante Aguiar, da Serc. Com dez jogadores cada lado, o time do interior cresceu.



O empate aconteceu aos dez minutos após cobrança de falta de Buiu pela direita. O goleiro Martins tentou interceptar a bola, mas bateu roupa. Soares aproveitou o rebote para empurrar para o gol aberto. Dez minutos depois o Coercial quase voltou à frente com Lucas Cassiano, mas o goleiro Renan fez a defesa. Aos 25, foi a vez de Quirino falha, traído pelo gramado irregular e Anderson aproveitou para virar o placar para a Serc. Três minutos depois, Lucas Paulista cruzou e Júlio César, que havia entrado momentos antes, desviou para empatar o jogo.



Quando a partida caminhava para o empate, a defesa vermelha falhou mais uma vez. Em cobrança de falta para a Serc, Taboca encontrou Thiago livre por trás da zaga, o jogador teve tempo para dominar, driblar Martins e marcar o gol, calando o Morenão. Já nos acréscimos, Andresson em cobrança de falta frontal, teve a chance de empatar, mas Renan conseguiu defender e levar a vitória para Chapadão do Sul.



Com o resultado, a Serc assume a liderança provisória do Grupo A com quatro pontos, um a mais que o Operário que entra em campo neste domingo contra o Novo. O Comercial segue com três pontos em dois jogos.



Na próxima rodada, o time de Chapadão do Sul joga mais uma vez fora de casa, desta vez contra o Novo no sábado (11), às 17h, no Estádio Morenão. No dia seguinte, às 16h, o Comercial recebe o União/ABC.