Sem recursos, Comercial pode apostar em técnico do Sub-19

Anderson Ramos/Arquivo Capital News Presidente Walter Mangini evita falar sobre escolha e silêncio aumenta rumores

A dificuldade em captar recursos aliada ao não rebaixamento neste Campeonato Estadual podem fazer a diretoria do Comercial tomar decisão ousada para a competição. Apostar na Comissão Técnica e em boa parte do elenco que começa nesta terça (3) a disputar a Copa São Paulo de Futebol Junior. O técnico Vina e seu auxiliar e preparador físico Matheus Sabatine poderiam manter a parceria ou até inverter as posições no profissional.



No elenco, uma mescla dos jogadores que se destacarem nos jogos da Copinha com alguns atletas mais experientes. Sem rebaixamento, a arriscada medida poderia ser tomada sem maiores consequências e o desempenho do time na competição de base seria fundamental para a confirmação.



Nas últimas semanas, várias hipóteses foram discutidas entre os diretores, todas esbarrando no critério financeiro. Uma delas seria a manutenção de Válter Ferreira, que comandou o time no Estadual e Brasileiro. Outra foi Robert Almeida, ex-ABC e que acabou acertando com o Novo.



Silêncio



A possibilidade vem sendo discutida internamente na diretoria comercialina e ganha força com o silencio e a falta de informações sobre a temporada. Procurado pouco antes do Natal, o presidente Walter Mangini disse que informações sobre o planejamento do clube seriam passadas no dia 26 de dezembro, o que não aconteceu. Outros contatos foram feitos, mas sem respostas.



De acordo com uma fonte ligada ao clube, se Matheus Sabatine for o escolhido para ser o treinador, a preparação física ficaria à cargo de Paulo Muller, que retornaria ao Comercial. Vina sendo o técnico, Matheus manteria a responsabilidade pela preparação física dos jogadores. Todas as opções teriam impacto positivo na frágil saúde financeira do clube.



Concentrado com os atletas para a partida de estreia contra o Coritiba, Vina evitou se aprofundar no assunto, mas não negou a possibilidade. “A gente escuta algumas coisas. Um diretor conversou comigo informalmente sobre isso, mas uma proposta concreta para assumir a equipe profissional não foi feita”, resumiu.



De uma maneira ou de outra, a preparação do time para o Estadual será das mais curtas. O Comercial estreia na competição no dia 18, contra o Costa Rica. A delegação que está disputando a Copinha termina a primeira fase no dia 10 e, avançando para a segunda fase, jogaria ainda no dia 13 ou 14.



No Estadual, o Comercial está no Grupo A que, além do CREC, é formado por Operário FC, Novo e ABC, todos de Campo Grande. Os quatro melhores avançam para a segunda fase e, com a desistência do Naviraiense e impossibilidade do Misto EC subir, não haverá queda para a segunda divisão.