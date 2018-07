São Paulo encara Cruzeiro em BH para manter perseguição ao Flamengo

Rubens Chiri/SPFC Cruzeiro e São Paulo se enfrentam por reabilitação no Campeonato Brasileiro

A 16ª rodada do Campeonato Brasileiro começo com apenas um jogo neste sábado e segue no domingo com oito jogos e mais uma vez a briga entre Flamengo e São Paulo é o destaque. Com dois pontos a mais que o adversário, o líder Mengo tem a vantagem de jogar em casa enquanto o Tricolor enfrenta um adversário complicado e com mando adverso. Na parte de baixo, a Chapecoense-SC busca sair da zona de degola e tem Bahia-BA, Santos, América-MG e Vitória-BA na mira.



A rodada começou com a vitória do lanterna Ceará-CE sobre o Fluminense por 1 a 0 no Estádio Presidente Vargas, gol de Leandro Carvalho em bela jogada individual aos 40 minutos do primeiro tempo. Neste domingo pela manhã, o Vasco recebe o Corinthians no Estádio Mané Garrincha e no Allianz Parque, o Palmeiras, ainda de técnico interino, joga contra o Paraná Clube-PR.



Tricolor em BH



Derrotado na última rodada em Porto Alegre, o São Paulo perdeu a chance de tomar do Flamengo a liderança do Brasileirão e, nesta rodada, a missão ainda é possível, mas mais complicada. O Tricolor vai ao Mineirão enfrentar o Cruzeiro, enquanto o Flamengo recebe o Sport-PE no Maracanã, as duas partidas às 15h (MS).



Com 24 pontos, a Raposa ocupa sexta posição. Vindo de uma derrota na última partida, os mineiros querem fazer valer o mando de campo para seguir na cola dos primeiros colocados da Série A. Em casa, a equipe fez sete jogos e perdeu apenas um. Foram 16 pontos conquistados em 21 possíveis. “Vai ser um jogo difícil contra outra equipe paulista que está lá em cima na tabela. É uma partida importantíssima para gente para não deixar eles se distanciarem e para conseguirmos nos aproximar deles. Vamos jogar dentro de casa e precisamos fazer o resultado”, afirmou o meia Rafinha.



Do outro lado, o Tricolor é o vice-líder do campeonato com 29 pontos e também vem de derrota. Tentando a recuperação fora de casa, os paulista precisam do triunfo para continuar com chances de assumir a liderança do Brasileirão ainda nesta rodada. “Estamos em uma boa posição na tabela. Não temos tempo para lamentar muito. Temos que tentar ganhar o próximo jogo, que será muito difícil. Temos que estar tranquilos e nos prepararmos para superar essa derrota”, comentou o comandante do São Paulo, Diego Aguirre.



Nos outros jogos das 15h, Internacional e Botafogo medem forças no Beira-Rio e Atlético-PR e Vitória se encontram na Arena da Baixada. Fechando o dia de confrontos, Santos e América-MG buscam a vitória na Vila Belmiro. Já na Arena Condá, Chapecoense e Grêmio vão atrás de mais um triunfo na competição.