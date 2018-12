São Paulo e Grêmio disputam última vaga do G4 do Brasileirão

Rubens Chiri/São Paulo FC André Jardine, técnico do São Paulo, tem última chance de colocar o Tricolor na fase de grupos

O Campeonato Brasileira termina neste domingo (2) com uma disputa particular dentro da zona de classificação para Libertadores. Já garantidos, Grêmio e São Paulo disputam lugar no G4 e, consequentemente na fase de grupos da principal competição do Continente na última rodada. Iguais na pontuação, os gaúchos levam vantagem nos critérios de desempate. O Campeão Palmeiras, o vice Flamengo e o Internacional, terceiro colocado, já estão certos.

Os dois tricolores jogam às 16h (MS) e o Grêmio está na frente na disputa. Em Porto Alegre, os gaúchos recebem o Corinthians que mais nada tem para fazer no Brasileirão, a não ser cumprir tabela. Com 63 pontos, tem uma vitória a mais que o São Paulo e basta vencer para garantir a quarta posição. Em caso de empate ou derrota, torce para o time paulista fazer o mesmo resultado.

A situação do São Paulo é mais complicada, não apenas por não depender apenas do próprio resultado, mas por enfrentar, fora de casa, um adversário que precisa vencer para seguir na primeira divisão. Na Arena Conda, a Chapecoense-SC recebe o Tricolor no jogo que vale a temporada. Se vencer, a Chape segue na Série A e, por isso, terá estádio lotado, dificultando ainda mais as coisas para o adversário.