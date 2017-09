São Paulo e Corinthians empatam clássico pelo Brasileirão

Agência Corinthians São Paulo e Corinthians terminaram iguais com o Morumbi lotado

A 25a rodada do Campeonato Brasileiro seguiu neste domingo com sete jogos e o esperado clássico paulista entre o São Paulo, então na zona de rebaixamento, e o líder Corinthians terminou sem vencedor. O empate em 1 a 1 foi acompanhado por mais de 61 mil torcedores tricolores, o maior público do ano no futebol nacional. Em outro jogo de destaque na rodada, o Palmeiras foi ao Maracanã e bateu o Fluminense por 1 a 0, se aproximando da disputa pela vice-liderança.



O Morumbi ficou lotado por torcedores do São Paulo que apostavam em uma vitória sobre o rival Corinthians para marcar a recuperação do time. Logo no primeiro minuto o São Paulo quase abriu o placar. Hernanes ficou com a sobra na entrada da área e bateu por cima. Na marca dos 27 minutos, Petros tabelou com Cueva e acertou um belo chute para abrir o placar e deixar o Tricolor na frente.



O empate veio no segundo tempo. No melhor estilo Corinthians 2017, aos 32 minutos, Rodriguinho roubou a bola de Júnior Tavares na linha de fundo, driblou o lateral e cruzou na área. Romero bateu de primeira e Sidão fez a defesa. No rebote, Clayson ajeitou e bateu forte para deixar tudo igual. O Timão segue na frente, agora com 54 pontos e o Tricolor está com 28, lutando contra a degola.



No Maracanã, Fluminense e Palmeiras fizeram um jogo movimentado, mas com apenas um gol. Aos 41 minutos do primeiro tempo, Egídio ficou com rebote da entrada da área e bateu no ângulo do goleiro Júlio Cesar. Na etapa final, o Tricolor até tentou buscar o empate, mas parou na boa atuação de Fernando Prass. O Verdão apostou nos contra-ataques, mas desperdiçou as chances criadas. Com o triunfo, o Palmeiras foi a 43 pontos, segue no quarto lugar, mas próximo de Santos e Grêmio. O Fluminense tem 31 e é o 12º colocado do Campeonato Brasileiro.



No Couto Pereira, Coritiba e Botafogo fizeram jogo movimentado e cheio de gols. O Coxa, que já havia desperdiçado um pênalti, abriu o placar aos 36 minutos do primeiro tempo com Werley, de cabeça. Na etapa final, o Alvinegro deixou tudo igual aos 11 minutos com Roger, também de cabeça. Oito minutos depois, Bruno Silva abriu na esquerda e Guilherme virou o placar para o Glorioso. Na marca dos 37, Carleto bateu falta com muita força para deixar o placar em igualdade novamente. Os paranaenses, porém, nem tiveram tempo para comemorar. No minuto seguinte, João Paulo recebeu na pequena área e bateu firme para garantir o triunfo carioca por 3 a 2. O Botafogo foi a 40 pontos e entrou no G6, ultrapassando o rival Flamengo. O Coritiba tem 27 e ocupa o 18º lugar.



Nos outros jogos, a Chapecoense-SC venceu a Ponte Preta por 1 a 0 na Arena Condá, se afastando das últimas posições. Mesmo feito da dupla Ba-Vi. O Bahia-BA recebeu o Grêmio, mais uma vez com time misto, e venceu por 1 a 0, gol no último minuto marcado por Rodrigão cobrando pênalti. Em BH, o Vitória-BA fez 3 a 1 no Atlético-MG, resultado que derrubou o técnico Rogério Micale do time mineiro. A rodada termina nesta segunda com Sport-PE e Vasco na Ilha do Retiro.



Na classificação, o Corinthians lidera com 54 pontos. O Santos assumiu a vice-liderança com 44, Grêmio e Palmeiras, nesta ordem tem 43 pontos cada. Cruzeiro e Botafogo, ambos com 40, completam a zona de classificação para Libertadores. No rebaixamento estão, na ordem, São Paulo, Ponte Preta, Coritiba e Atlético-GO.