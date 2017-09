São Bento sobe e CSA joga pelo último acesso da Série C

Divulgação O São Bento chega pela primeira vez à Série B do Campeonato Brasileiro

O São Bento-SP é o mais novo integrante da Série B do Campeonato Brasileiro em 2018. O time de Sorocaba confirmou o acesso neste domingo ao empatar sem gols com o Confiança-SE em casa e vai disputar pela primeira vez a Segunda Divisão do futebol nacional. O empate foi suficiente para manter a vantagem conquistada com a vitória no jogo de ida por 2 a 0.



Sampaio Côrrea-MA e Fortaleza-CE já haviam conquistado as primeiras duas vagas no sábado e se enfrentam na semifinal da Série C. A última vaga será definida na noite desta segunda-feira em Maceió-AL.

No Estádio Walter Ribeiro cerca de dez mil torcedores lotaram as arquibancadas.

Com a vantagem, o São Bento ficou concentrado em não sofrer gols e passou a sair para o jogo apenas em contra-ataques. Sem conseguir furar o bloqueio, o Confiança investiu nas bolas alçadas na área, mas não teve sucesso. Na etapa final, o jogo continuou com a mesma dinâmica.

Aos 26 minutos, no entanto, João Paulo acabou sendo expulso e deixou o Bentão em desvantagem numérica. A equipe, no entanto, soube se comportar bem e administrou a posse de bola até o apito final do árbitro.



Com a classificação garantida, o São Bento aguarda agora o vencedor do duelo entre Tombense-MG e CSA-AL para disputar a semifinal da Série C. No duelo de ida, os alagoanos levaram a melhor, com vitória por 2 a 0, e podem empatar ou perder por até um gol de diferença no Estádio Rei Pelé, para avançarem.

