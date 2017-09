Santos vence Atlético-PR e assume segunda posição no Brasileirão

Ivan Storti/ Santos Bruno Henrique marcou o gol da vitória do Santos em casa

O Santos assumiu provisoriamente a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, pelo menos até a conclusão dos jogos deste domingo. Recém eliminado da Libertadores, o Peixe voltou a campo para enfrentar o Atlético-PR, na Vila Belmiro, pela 25ª rodada, e venceu por 1 a 0. A rodada começou com o empate entre Flamengo e Avaí-SC no Rio de Janeiro e segue neste domingo com mais sete partidas.



A partida na Baixada Santista começou com muita movimentação e teve os goleiros Weverton e Vanderlei acionados diversas vezes. O único gol saiu ainda no primeiro tempo. Aos 34 minutos, Jean Mota arriscou de fora da área e o arqueiro atleticano bateu roupa. Bruno Henrique aproveitou a sobra para dominar e empurrar para o fundo da rede. Na etapa final, os goleiros seguiram trabalhando bem e o placar fechou mesmo em 1 a 0 para o Peixe. Com o triunfo, o Alvinegro chegou a 44 pontos na tabela de classificação e subiu para a segunda colocação, ultrapassando momentaneamente o Grêmio-RS. O Furacão, que tem 34 pontos, está no oitavo lugar.



No Estádio Luso-Brasileiro, o Avaí surpreendeu o Flamengo e saiu na frente logo aos 17 minutos do primeiro tempo. Pedro Castro bateu falta na direção do gol, ninguém conseguiu cortar ou desviar e a bola foi direto para o fundo da rede. O Rubro-Negro melhoriu após o gol, mas só conseguiu o empate na marca de 35 da etapa final. De longe, o lateral Rodinei arriscou o chute e acertou o ângulo, um golaço para deixar tudo igual. O Flamengo foi a 39 pontos e segue na quinta colocação. O Leão catarinense tem 30 e ocupa o 12ª posição.



Os jogos de domingo, que começaram o clássico paulista entre São Paulo e Corinthians, podem mudar essas posições. Nos destaques, estão os confrontos entre Fluminense e Palmeiras no Maracanã e Bahia-BA recebendo o Grêmio na Fonte Nova. Se o Tricolor Gaúcho vencer, retoma a segunda posição.