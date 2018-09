Santos e Vasco empatam no Pacaembu em jogo atrasado da terceira rodada

Twitter Oficial Santos FC Carlos Sánchez, de cabeça, ajeita a bola para gol de Diego Pituca

O Campeonato Brasileiro, enfim teve a sua tabela ajustada com todos os clubes tendo disputado 26 dos 38 jogos programados. Nesta quinta-feira (27), em jogo atrasado ainda da terceira rodada, Santos e Vasco da Gama empataram em 1 a 1, resultado ruim para os dois lados. Para o Peixe que tentava se aproximar da zona de classificação para Libertadores e para os cariocas que lutam para se afastar do desconforto da zona de rebaixamento. O empate em casa derrubou o Santos para 11ª posição, com 33 pontos e deixa o Vasco na 16ª posição, com 29 pontos, um a mais que a Chapecoense-SC, primeiro na degola.



A partida foi disputada no Estádio do Pacaembu e o Santos começou melhor. Aos nove minutos, Gustavo Henrique cabeceou bola que veio de escanteio e tirou tinta da trave direita de Martín Silva. Depois, aos 13 minutos, o Cruz-Maltino respondeu em falta de Rafael Galhardo, que jogou a bola no canto direito, obrigando Vanderlei a espalmar para escanteio. Mas o Santos encontrou o caminho das redes. No fim do primeiro tempo, Rodrygo cruzou de direita, Sánchez ajeitou na segunda trave para Diego Pituca, que livre na pequena área completou para o gol.



O jogo ficou mais animado na segunda etapa. Aos 12 minutos, Andrés Rios chegou com perigo ao bater bola que acabou bloqueada pela defesa. Aos 18 minutos, foi a vez do Santos assustar. Gabriel se lançou em contra-ataque e soltou uma bomba, mas Martín Silva espalmou e salvou o Cruz-Maltino. Os cariocas buscavam a todo custo o empate, que quase veio aos 23 minutos, com Pikachu, de cara para o gol, mandado por cima de Vanderlei, mas Robson Bambu chegou a tempo para cortar. De tanto tentar, veio a igualdade. Aos 33 minutos, Rios subiu livre na área e cabeceou sem chances para Vanderlei. Aos 41 minutos, o Vasco perdeu Andrey, expulso, mas o placar de 1 a 1 não foi mais mudado.