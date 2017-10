Santos e Grêmio tiram dois pontos da vantagem do Corinthians

A saga de perseguidores do líder Corinthians no Campeonato Brasileiro seguiu na 26ª rodada e a vantagem caiu dois pontos. Santos e Grêmio, respectivamente segundo e terceiro colocados, venceram seus jogos enquanto o Timão empatou e a diferença, ainda confortável, caiu dois pontos. Na parte de baixo, o São Paulo sofreu para bater o Sport-PE em casa e passou o adversário na classificação, saindo da zona de rebaixamento.

Lucas Uebel/Grêmio FBPA Grêmio vence com gol no fim e volta a pensar em título brasileiro

A rodada começou no sábado com três jogos e dois empates em 1 a 1. Vasco e Chapecoense-SC terminaram iguais em São Januário e o Bahia-BA tropeçou no Coritiba-PR na Fonte Nova. No Allianz Parque, o Palmeiras recebeu o Santos e pressionou o adversário em busca da segunda posição. As chances criadas, porém, foram desperdiçadas ou pararam no goleiro Vanderlei. Como castigo, em raro ataque do Peixe no segundo tempo, Ricardo Oliveira marcou aos 30 minutos e garantiu o placar de 1 a 0.



No domingo foi a vez do Grêmio buscar a vitória e marcou apenas no fim do jogo contra o Fluminense em Porto Alegre. Depois de sofrer com excelente atuação do goleiro Diego Cavalieri, o gol gaúcho saiu apenas aos 41 minutos do segundo tempo. Após cruzamento de Everton na área, a bola sobrou para Beto da Silva mandar para o fundo das redes.



No Mineirão, o Cruzeiro, ainda comemorando a conquista da Copa do Brasil, recebeu o Corinthians. Dominando as ações no primeiro tempo, com boas chances de gol, a Raposa abriu o placar aos 19 minutos. Diogo Barbosa recebeu de Thiago Neves na esquerda e cruzou na medida para Rafinha, de cabeça, fazer 1 a 0. Na volta do intervalo, o Corinthians passou a atacar mais, enquanto o Cruzeiro investia nos contra-ataques. Aos 39 minutos, Clayson cobrou pênalti e deixou tudo igual em Belo Horizonte: 1 a 1.



Com o objetivo de se afastar da zona de rebaixamento, São Paulo e Sport se enfrentaram no Morumbi, em São Paulo. O time da casa levou a melhor e garantiu os três pontos com a vitória por 1 a 0 em cima do Leão. O único gol do jogo saiu aos 35 minutos do primeiro tempo, com Marcos Guilherme. O time paulista segurou a pressão do Sport até o apito final e, com o resultado, deixou o Z4. O Tricolor agora ocupa o 13º lugar, com 31 pontos. A equipe pernambucana, com 30, desceu para a 16ª posição.



Nos outros jogos, o Botafogo perdeu para o Vitória-BA por 3 a 2 no Engenhão, o Avaí-SC tropeçou no lanterna Atlético-GO e perdeu por 2 a 0 e o Atlético-MG, fora de casa, venceu o xará Atlético-PR por 2 a 0 com gols de Robinho. A rodada termina nesta segunda com Ponte Preta e Flamengo em Campinas.



Com 55 pontos, o Corinthians segue na frente. O Santos vem em seguida com 47, o Grêmio tem 46 e o Palmeiras 44, fechando o G4. Na zona de classificação para Libertadores ainda estão Cruzeiro – já garantido – com 41 e Botafogo com 40. Na degola estão, na ordem, Avai, Ponte Preta, Coritiba e Atlético-GO.