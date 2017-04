Santos e Botafogo esquecem Libertadores e estreiam na Copa do Brasil

Vítor Silva/SSPress/Botafogo Botafogo e Sport se enfrentam no Rio de Janeiro

A fase de oitavas de final da Copa do Brasil começa na noite desta quarta-feira (26) com dois jogos. Agora, além dos cinco times classificados das fases anteriores, a competição conta com os oito times brasileiros que disputam a Copa Libertadores e ainda os campeões da Copa do Nordeste, Copa Verde e Série B do Campeonato Brasileiro.



O jogo abre as Oitavas acontece na Vila Belmiro, às 18h30 (MS) com dois times que estreiam na Copa do Brasil. O Santos, vindo da Libertadores, recebe o Paysandu-PA, campeão da Copa Verde 2016, e conta com o fato do Papão nunca ter vencido no lendário estádio. O Alvinegro venceu todos os oito jogos, fez 28 gols e sofreu apenas quatro.



Se não bastasse isso, o último jogo entre Santos e Paysandu na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro de 2004, traz más recordações aos paraenses: o Peixe goleou por 6 a 0, com gols de Robinho (2), Elano, Ricardinho, Basílio e Fabinho. O jogo de volta acontece no dia 10 de maio no Estádio Mangueirão, em Belém.



No Estádio Nilton Santos, às 20h45 (MS), o Botafogo, mais um que disputa a Libertadores, joga contra o Sport-PE, time que eliminou o Sete de Dourados, entre outros, no seu caminho para chegar às Oitavas. Por enquanto, o time carioca tem se dado bem em decisões importantes na temporada, principalmente no torneio continental. Líder de seu grupo na Libertadores, o Bota ainda passou por duas fases de mata-mata contra grandes campeões sul-americanos: o Colo-Colo e o Olimpia.



Do outro lado do confronto, o Sport Recife também irá encarar uma série de duelos decisivos na temporada. Finalista do Campeonato Pernambuco e semifinalista da Copa do Nordeste, o Leão da Ilha começa nesta quarta-feira, contra o Botafogo, uma sequência de jogos importantes no ano. O duelo de volta entre as equipes está marcado para o dia 31 de maio na Ilha do Retiro, em Recife.