Santos e Botafogo abrem Oitavas da Copa do Brasil com vitórias

Bruno Henrique comemora com companheiros primeiro gol do Santos na Vila Belmiro

A fase de oitavas de final da Copa do Brasil começou na noite desta quarta-feira (26) com vitórias de clubes que vieram da Libertadores. O Santos manteve a escrita de não perder para o Paysandu-PA na Vila Belmiro e marcou 2 a 0. Com mais dificuldade, e de virada, o Botafogo venceu o Sport-PE por 2 a 1 no Estádio Nilton Santos. Outros seis jogos ainda acontecem pela rodada de ida que segue até o dia 17 de maio.



Em Santos, o time da casa tomou a iniciativa da partida. Apesar de boas chances, o Peixe conseguiu balançar a rede apenas na etapa final. Aos três minutos, Bruno Henrique arriscou a finalização de longe e marcou um golaço, acertando o ângulo do goleiro Emerson. Após sofrer o gol, o Paysandu tentou arriscar mais, mas não conseguia assustar a defesa santista. Já no fim, aos 44, Vladimir Hernández cruzou e Copete mandou para o fundo da rede e decretou a vitória dos alvinegros.



Paysandu e Santos fazem o segundo jogo das oitavas de final no próximo dia 10, às 20h45 (MS), no Mangueirão, em Belém-PA. Pelo resultado conquistado na noite desta quarta, o Peixe poderá perder por até um gol de diferença para avançar às quartas de final da Copa do Brasil.



No Rio de Janeiro, o Sport não sentiu a condição de visitante e partiu para cima do Botafogo. Logo aos oito minutos de bola rolando, Samuel Xavier arriscou da entrada da área e marcou um golaço. O Alvinegro voltou melhor na etapa final. Aos 11, Airton roubou bola no meio e serviu Guilherme. A virada veio aos 37 minutos, novamente com Guilherme. O atacante recebeu lançamento e, cara a cara com Magrão, não desperdiçou e garantiu o triunfo carioca.



O próximo duelo entre Botafogo e Sport será no dia 31 de maio, na Ilha do Retiro, no Recife-PE. Com o placar desta quarta, o Glorioso terá a vantagem do empate para avançar às quartas da competição mais democrática do país.