Rogério Ceni é o novo técnico do São Paulo

Assessoria do clube Ídolo do time, Rogério Ceni está de volta ao São Paulo

Um dos maiores jogadores da história do São Paulo, Rogério Ceni está de volta ao time, agora como técnico. Ele assinou um contrato de dois anos duração, de acordo com a ESPN.



A estreia do ídolo são-paulino no comando do tipo será na Florida Cup, um torneio amistoso nos Estados Unidos que começa em 8 de janeiro.



Menos de um ano depois de ter se aposentado como jogador, o ex-goleiro assume o comando no lugar de Ricardo Gomes, que foi contratado em 21 de agosto e acabou demitido nesta quarta-feira.