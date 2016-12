Rogério Ceni é apresentado como técnico do São Paulo para nova temporada

Rafael Ribeiro/CBF Ex-goleiro assinou contrato por duas temporadas como técnico do tricolor. A nova equipe conta também com dois auxiliares, um inglês e um francês.

Com pose e postura de quem terá a missão de orientar, comandar, ensinar e conduzir o São Paulo, por duas temporadas, Rogério Ceni se apresenta como técnico do clube na tarde de hoje (08) no Centro Técnico em Barra Funda, São Paulo.



Trabalharão com Rogério o inglês Michael Beale, que deixou o comando do time sub-23 do Liverpool, e o francês Charles Hembert, profissional ligado à logística que já auxiliou a seleção brasileira.



Antes como jogador, debaixo da trave, já opinava, sugeria mudanças, era quase um auxiliar de seus treinadores. Agora estará no banco de reservas, chamando a atenção, dando dicas e conduzindo os jogadores durante os jogos.



“Meu coração disse que se o São Paulo me chama, eu jamais poderia recusar. A profissão de técnico não se traz somente em relação ao conhecimento, mas sim à gestão de pessoas. Por isso que é preciso ter uma simbiose entre todas as áreas. Quando as partes caminham do mesmo jeito, tudo pode dar certo. O que me move são os grandes desafios” falou Ceni.