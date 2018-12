River Plate vence Boca Juniors e conquista quarta Libertadores

Divulgação/Conmebol River Plate comemora em Madrid seu quarto título de Libertadores

Demorou, mas enfim terminou a Libertadores 2018 e com título do River Plate-ARG. Neste domingo, em Madrid, capital da Espanha, o River venceu os rivais Boca Juniors-ARG por 3 a 1 para confirmar a quarta conquista do clube na principal competição do continente. A partida terminou em 1 a 1 no tempo regulamentar, gols de Benedetto no primeiro tempo e Lucas Pratto no segundo e, na prorrogação, Quintero e Pity Martinez, completaram o placar. O River Plate agora viaja para o Marrocos, onde disputa o Mundial de Clubes da Fifa.

Apesar do jogo ter sido disputado 10.000 km longe de Buenos Aires, milhares de torcedores de ambos os clubes lotaram as arquibancas do Estádio Santiago Bernabeu. Depois do 2 a 2 registrado na ida em 11 de novembro, o primeiro tempo foi travado ainda que o Boca foi mais incisivo, especialmente em jogadas de estrátegia. No fim da etapa inicial, o atacante Darío Benedetto concluiu contra-ataque driblando o marcador e com toque preciso vencer o goleiro Franco Armani, fazendo 1 a 0 para o Boca.

O segundo tempo, entretanto, foi de claro domínio do River, especialmente após a entrada do colombiano Quintero. Os "millonarios" cercaram a área rival e depois de várias chegadas perigosas conseguiram empatar aos 23 minutos com uma jogada bem trabalhada concluída por Pratto.

Com placar em 1 a 1, o jogo foi para prorrogação e a situação do Boca se complicou após a expulsão de Wilmar Barrios logo no começo do tempo extra. Depois de insistir no ataque, o River marcou com Quintero, em belo chute de fora da área. Depois o Boca ainda perdeu Fernando Gago contundido e, lançado na área rival, inclusive com o goleiro Andradas, Gonzalo 'Pity' Martínez saiu de seu campo com a bola e fez o terceiro gol, encerrando o jogo em 3 a 1.