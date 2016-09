Ricardo e André Stein levaram ouro no voleibol

Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Voleibol masculino acoteceu no domingo (25)

Ricardo e André Stein (BA/ES) demonstraram um voleibol muito consistente para vencer a etapa de Campo Grande, no domingo (25), pela manhã no Parque das Nações Indígenas. O baiano e o capixaba superaram Saymon (MS) e Álvaro Filho (PB) por 2 sets a 0 (21/17, 21/17), em 44 minutos, conquistando o primeiro título da parceria.



Foi também o primeiro ouro da carreira do capixaba André, de apenas 22 anos, no tour nacional. Evandro e Pedro Solberg ficaram com medalha de bronze, que superaram Léo Gomes e Ferramenta (RJ) por 2 sets a 0 (21/15, 21/15), em 39 minutos de jogo, completando o pódio da etapa de abertura do Circuito Brasileiro Vôlei de Praia Open.



Ricardo chega ao 54º título de etapa do Circuito. Foi a quarta vez que o baiano saiu com o primeiro lugar nas etapas realizadas no Mato Grosso do Sul, atrás apenas de Emanuel, com cinco conquistas. Ricardo comemorou a vitória atuando agora no fundo de quadra.