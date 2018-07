Ribas do Rio Pardo abre a 4ª fase da Copa Assomasul

Ribas do Rio Pardo abre neste sábado (28) a 4ª fase da Copa Assomasul de futebol. Além de Ribas, participam da rodada do fim de semana Campo Grande, Dois Irmãos do Buriti, Novo Horizonte do Sul e Sete Quedas, que fazem parte do Grupo 1, de onde sairão duas equipes classificadas para as semifinais da competição conforme informa a assessoria da Assomasul.

Divulgação/Assomasul Ribas abre neste sábado (28) a 4ª fase da Copa Assomasul de futebol.

No total, participam desta fase 10 equipes -- Sete Quedas, Dois Irmãos do Buriti, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Antônio João, Campo Grande, Santa Rita do Pardo, Ribas do Rio Pardo, Bela Vista e Itaquiraí -- divididas em dois grupos (1 e 2).



CONFIRA A TABELA DO GRUPO 1

1º jogo, às 8 horas: Dois Irmãos x Campo Grande

2º jogo, às 9 horas: Sete Quedas x Novo Horizonte

3º jogo, às 10 horas: Ribas do Rio Pardo x Perdedor do Jogo 1

4º jogo, às 14 horas: Vencedor do Jogo 1 (Dois Irmãos ou Campo Grande) x Perdedor do Jogo 2 (Sete Quedas ou Novo Horizonte)

5º jogo, às 15 horas: Vencedor do Jogo 2 (Sete Quedas ou Novo Horizonte) x Ribas do Rio Pardo



No Grupo 2, estão Nova Andradina (sede), Santa Rita do Pardo, Bela Vista, Itaquiraí e Antonio João.

No domingo (29), a rodada ocorrerá em Nova Andradina com a participação do time da casa e das equipes de Santa Rita do Pardo, Bela Vista, Itaquiraí e Antonio João, que forma o Grupo 2, de onde sairão mais duas equipes classificadas.

As partidas válidas pelas semifinais e final da competição deverão ocorrer no dia 11 de agosto em local ainda ser definido pela organização do maior campeonato de futebol amador do Centro Oeste.



CONFIRA A TABELA DO GRUPO 2

1º jogo, às 8 horas: Antonio João x Itaquiraí

2º jogo, às 9 horas: Santa Rita do Pardo x Bela Vista

3º jogo, às 10 horas: Nova Andradina x Perdedor do Jogo 1 (Antonio João ou Itaquiraí)



4º jogo, às 14 horas: Vencedor do Jogo 1 (Antonio João ou Itaquiraí) x Perdedor do Jogo 2 (Santa Rita do Pardo ou Bela Vista)

5º jogo, às 15 horas: Vencedor do Jogo 2 (Santa Rita do Pardo ou Bela Vista) x Nova Andradina



PREMIAÇÃO

A premiação é a seguinte: R$ 12 mil para a equipe campeã; R$ 8 mil para o segundo lugar; R$ 6 mil para o terceiro e R$ 2,5 mil para quarto, além de troféus e medalhas. O prêmio do goleiro menos vazado e do artilheiro será de R$ 1 mil.



A 15ª Copa Assomasul conta com o apoio do Governo do Estado, por meio Fundesporte, Cassems (Caixa de Assistência dos Servidores de Mato Grosso do Sul), Confaz-M (Conselho dos Secretários Municipais de Receita, Fazenda e Finanças de Mato Grosso do Sul), Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul) e Construtora B & C LTDA (Iluminação e Construção).