Remo vence Paysandu após quatro partidas sem vitória sob o maior rival

O Liberal Vitória garante vice-liderança do Remo no Grupo A2

Na quarta rodada do Campeonato Paraense, o Clube do Remo voltou a vencer o maior rival, o Paysandu, neste domingo (12). Com placar de 2 a 1, o primeiro clássico Re-Pa do ano lotou o estádio Mangueirão com público de 31 mil pessoas.



Edgar abriu o placar para o Remo, aos 16 minutos da primeira etapa. Já Rodrigo Andrade marcou para o Papão, mas desperdiçou um pênalti quando o jogo ainda estava empatado. Aos 48 minutos do segundo tempo, Edgar marca mais um para o Leão, fechando o jogo.



Com o resultado, o Remo se mantém na vice-liderança do Grupo A2, agora com 8 pontos. Já o Paysandu se complicou no campeonato, agora ocupando o último lugar de seu grupo.



A vitória tem um gosto ainda melhor para o Leão, após "jejuar" por quatro partidas sem vencer o maior rival. Em 2016, o Remo não ganhou do Papão da Curuzu. Foram dois empates e duas derrotas.



Na próxima rodada, o Paysandu enfrentará o Águia de Marabá enquanto o Remo receberá o Paragominas.