Remo, CSA, Sampaio Correia e Volta Redonda vencem na abertura da Série C

Pedro Borges/Volta Redonda Voltaço ganhou do Macaé e já lidera sozinho o grupo B

Começou a Série C do Campeonato Brasileiro. Com 21 gols em nove partidas que aconteceram neste final de semana, quem já começou com o gostinho da liderança foi CSA/AL e Volta Redonda/RJ, que estrearam com boas vitórias frente ASA/AL e Macaé/RJ, respectivamente, e lideram seus grupos.



No grupo A, além do time alagoano, o Remo e o Sampaio Corrêa/MA também começaram bem a competição. O Leão venceu o Fortaleza por 1 a 0 no estádio Mangueirão neste domingo (14), enquanto a Bolívia Querida passou pelo Moto Clube/MA, no clássico local, vencendo por 2 a 1, no sábado. Com as vitórias, CSA, Remo e Sampaio Correa somam os três primeiros pontos, se diferenciando apenas nos critérios de desempate. Botafogo/PB e Cuiabá empataram sem gols em João Pessoa/PB e ficam com um ponto, enquanto o restante das equipes seguem zeradas.



Já na chave vizinha, o Voltaço além de começar bem, contou com o tropeço dos rivais e já lidera de forma isolada o grupo. Das cinco partidas que movimentaram a primeira rodada do lado B, quatro terminaram empatadas: em Mogi Mirim, o time da casa não saiu do zero com o São Bento, enquanto em Minas, Tombense e Tupi empataram em 1 a 1. No estádio Colosso da Lagoa, em Erechim/RS, o Ypiranga ficou no 2 a 2 com o Joinville, mesmo placar do confronto paulista entre Bragantino e Botafogo/SP. Todos os times ficam com um ponto na tabela, com exceção do Macaé, que é o único sem pontos.

Alisson Frazão/CSA Com bela atuação contra o ASA, azulino largou bem na Série C



A rodada será completada nesta segunda-feira (15), com o jogo entre Confiança/SE e Salgueiro/PE, às 19h30, no estádio Lourival Baptista, em Aracaju/SE, pelo grupo A. A segunda rodada das chaves acontece no próximo final de semana. As partidas tem início já na sexta-feira (19) e vão até domingo (21).





Confira os resultados desta primeira rodada:

Sábado, 13/5

Tombense 1x1 Tupi, em Tombos/MG

Mogi Mirim 0x0 São Bento, em Osasco/SP

Moto Club 1x2 Sampaio Correa, em São Luís/MA

Volta Redonda 3x1 Macaé, em Volta Redonda/RJ

Bragantino 2x2 Botafogo, em Bragança Paulista/SP



Domingo, 14/5

Ypiranga 2x2 Joinville, em Erechim/RS

CSA 3x0 ASA, em Maceió/AL

Botafogo/PB 0x0 Cuiabá, em João Pessoa/PB

Remo 1x0 Fortaleza, em Belém/PA



Segunda-feira, 15/5

Confiança x Salgueiro, às 19h30, em Aracaju/SE