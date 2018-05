Recuperar lesionados e manter foco são desafios do Novo para buscar classificação

Sérgio Porto/CEC Com sete pontos em cinco jogos, Novo precisa fechar primeira fase com vitória para avançar

A vitória do último domingo sobre o Sinop-MT pela Série D do Campeonato Brasileiro deixou o Novo FC no caminho da classificação para a próxima fase. A disputa pela vaga, porém, está longe de ser fácil e essa só vira se vencer a Aparecidense-GO, fora de casa, na última rodada. Manter o foco por um lugar na segunda fase é o caminho que será seguido pelo técnico Ricardo Perpétuo nestes últimos dias antes da “decisão” em Aparecida de Goiânia.



O time goiano lidera o Grupo A11 com oito pontos, seguido por Sinop e Novo, com sete pontos cada, dividindo a segunda posição. O Ceilândia-DF é lanterna com cinco pontos e chances quase nulas de classificação. Se vencer, o time de Campo Grande chega aos dez pontos e pode até terminar na liderança, dependendo do resultado do Sinop. Terminando em segundo, a possibilidade de ficar entre os 15 classificados pelo índice técnico é grande.



Com esses números em mente, Perpétuo prepara o time visando o jogo decisivo deste domingo (27), mas a primeiro preocupação é recuperar os lesionados. O zagueiro Luis Henrique, o meia Negueba e o atacante Ortigoza estão em tratamento e são dúvidas. Além deles, Ferdinando, Matheus Humberto e Diego Chiclete também estão contundidos.



Os problemas, no entanto, não tiram a confiança do treinador para voltar ao MS classificado, embora destaque a força do adversário. “Vamos enfrentar o favorito de um grupo equilibrado e na casa deles. Mas é uma decisão, vamos manter o foco e trabalhar muito para buscar a classificação”, afirma.



De acordo com a programação da Comissão Técnica, os treinos da semana se concentram no CT do clube, sempre pela manhã. Apenas nesta quarta o trabalho será feito em dois períodos. A delegação viaja para Goiás na manhã de sábado e não está previsto nenhum treino de reconhecimento no Estádio Aníbal Toledo, local da partida no domingo.