Queda do avião matou 21 profissionais de imprensa

Cr Wilson Pardo/@Policiantioquia Desastre aéreo matou 75 pessoas

Entre os 75 mortos do acidente aéreo com o avião da Chapecoense estão 21 jornalistas e representantes da imprensa, além de tripulantes, jogadores e dirigentes esportivos. As informações são da Agência Brasil.



O avião que sofreu o acidente na Colômbia levava 22 profissionais de imprensa, que participariam da cobertura do primeiro jogo da final da Copa Sul-Americana em Medellín. Apenas um deles sobreviveu.



Estavam na aeronave equipes de imprensa das emissoras Fox e Globo, além de canais de rádio.



A aeronave que levava o time da Chapecoense à Colômbia caiu em uma região montanhosa.