Quatro times sobram na Série B e Federação muda formato

Anderson Ramos/Arquivo Capital News ABC

A desistência de clubes antes confirmados na Série B do Campeonato Estadual e a falta de estádios para a disputa dos jogos obrigou a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) a mudar o formato da disputa e condensar os quatro clubes que restaram em apenas um grupo. A competição era para ter início no último sábado, mas a falta de inscrição de jogadores e a incerteza da participação do Coxim impediu a realização do primeiro jogo.



Agora confirmado, o Coxim disputa a Segundona com o União/ABC, Moreninhas, ambos de Campo Grande, e o Urso de Mundo Novo. Os quatro times jogam todos contra todos em turno único e os dois melhores avançam para final e, consequentemente, garantem vaga na Série A 2017. O titulo será decidido em uma única partida no dia 18 de dezembro.



Cinco dos seis jogos desta primeira fase acontecem no Estádio Jacques da Luz, na Capital. A primeira rodada acontece neste fim de semana, com União/ABC e Coxim, no sábado (25), às 16h, e, no domingo (26), às 10h, jogam Moreninhas e Urso. Na segunda rodada jogam Moreninhas e União/ABC no dia 3 de dezembro e, no dia seguinte, Coxim e Urso.



A primeira fase termina com dois jogos no dia 10 de dezembro, às 16h. No Jacques da Luz, se enfrentam Moreninhas e Coxim, enquanto no Estádio Douradão o confronto será entre Urso e União/ABC.