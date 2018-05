Projeto vai formar seleção de futebol juvenil para representar Campo Grande

Divulgação/PMCG Projeito foi lançado na noite desta quinta-feira

O Projeto Escola Pública de Campeões foi lançado na noite de ontem (24), na Praça Esportiva Belmar Fidalgo, em Campo Grande. O objetivo é formar uma seleção juvenil para representar a cidade em competições das categorias de futebol sub11, sub 13 e sub 15. A solenidade teve a presença da vice-prefeita Adriane Lopes e do diretor-presidente da Fundação Municipal de Esporte (Funesp), Rodrigo Terra.

Segundo as informações, são 117 jovens, de 10 a 15 anos, que farão parte da pré-seleção, onde receberão treinamento especializado e aperfeiçoamento no esporte. Essas crianças e adolescentes fazem parte dos treze núcleos da Escola Pública de Futebol que hoje atendem todas as regiões da cidade.

Representando o prefeito Marquinhos Trad que está em viagem, Adriane Lopes deixou uma mensagem de apoio e motivação para os futuros atletas. “Acompanho de perto o trabalho das escolas públicas de futebol e sei do empenho de cada um. Se estão aqui hoje é graças ao empenho de vocês e o que eu posso desejar é muito sucesso e que vocês sonhem grande, pois nós acreditamos em vocês. Sintam-se privilegiados, pois essa é, sem dúvida, uma oportunidade para que realizem os seus sonhos de se tornarem grandes atletas”.

O titular da Funesp explicou que neste primeiro momento serão pré-selecionados nove jovens de cada núcleo para participar do Projeto. Eles farão quatro semanas de treinamento, quando então a comissão técnica formará a turma definitiva com 75 jovens, sendo 25 de cada categoria. A iniciativa conta com a parceria da Copagaz e do Sicredi.

“O projeto de aperfeiçoamento nasceu da Escola Pública de Futebol, que hoje reúne cerca de 1,3 mil alunos. Quando identificamos a dimensão que esses núcleos atingiram começamos a pensar no depois, no após o aprendizado. Pensamos no próximo passo e, para que o sonho deles não se desfaça conseguimos desenvolver um projeto para que eles possam se formar e se aperfeiçoar. A partir daí estarão preparados para seguirem carreiras como atletas profissionais. Estamos fazendo a nossa parte que é a de criar oportunidades para essas crianças e jovens”, ponderou Terra.

O diretor da Fundação de Esporte ressaltou que aqueles que forem selecionados para compor essa seleção continuarão a fazer parte das escolinhas e serão incentivadores dos demais.

O jovem Felipe Nogueira, de 13 anos, disse que está animado. “A escolinha da prefeitura foi a primeira chance que eu tive de me aproximar desse mundo mais sério do futebol. Agora eu estou buscando um grupo de formação para chegar onde eu quero”, disse ele, que faz parte do núcleo do Guanandizão.

Já o Matheus Eduardo Vicente, de 12 anos, contou que está começando a realizar o grande sonho. “O Neymar é o meu exemplo. Sei que se eu me esforçar vou longe. Estou feliz com tudo o que está acontecendo comigo”, comemorou o aluno do núcleo do Aero Rancho.

Treinamento

Os treinos para os 117 jovens, que farão parte da pré-seleção, serão orientados pelos técnicos e ex-jogadores Paulinho Rezende, Gilmar Calonga, Nei Magalhães, e o treinador de goleiros, Plínio Roberto Silva. A equipe vai trabalhar os fundamentos e posicionamento em campo, entre outros.

As atividades vão acontecer na Praça Belmar Fidalgo para as categorias sub 11 e sub 13, e no Parque Ayrton Senna para a turma do sub 15. Com início no dia 26 de maio, os treinamentos serão realizados aos sábados.