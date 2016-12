Prêmio Esporte MS será entregue nesta quarta-feira para os melhores do ano no Estado

Divulgação/Assessoria A Fundesporte premia trinta atletas por melhore do Estado em diversas modalidades

Atletas do Estado participam de cerimônia de entrega do Prêmio Esporte MS Professor Ubyratan Leite de Arruda aos destaques esportivos de 2016. A solenidade está marcada para às 19h, no Golden Class, na Capital.



Entre os atletas que irão receber a premiação estão medalhistas dos Jogos Escolares da Juventude como Bruna Vieira de Jesus (ouro no dardo), indicada pela Federação de Atletismo; Karynny Araújo (ouro no handebol), indicada pela Federação de Handebol; e Flávia Shirahata (Prata no xadrez), indicada pela Federação de Xadrez.



Cinco técnicos também serão homenageados, como: Rodrigo de Paula (bronze no basquete do JEJ) e Alessandro Nascimento (técnico das judocas de MS). As federações ainda indicaram cinco árbitros, como Marcio Paes, indicado pela Federação de Vôlei.



Os destaques da noite são oito jogadores, medalhistas de bronze, no futebol de 7 das Paralimpíadas Rio 2016. No total, 134 comendas serão entregues pela Federação .