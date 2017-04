Prefeitura oferece aulas de yoga e meditação em bairros da Capital

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), está oferecendo aulas de yoga e meditação em dois bairros da capital. As atividades de meditação e relaxamento são totalmente gratuitas e acontecem nos parques Ayrton Senna e Jacques da Luz, respectivamente. O objetivo das oficinas é estimular a prática de exercícios físicos de forma regular e orientada por profissionais qualificados.

No Parque Ayrton Senna, as aulas iniciaram nesta semana por meio do Programa de Esporte e Lazer da Cidade (PELC), uma parceria do Governo Federal com a Prefeitura de Campo Grande. As atividades acontecem as terças e quintas-feiras das 7 às 8 horas.

No Parque Jacques da Luz, no Bairro Moreninho, as atividades já eram oferecidas aos usuários por meio do Programa Movimenta Campo Grande, promovido pela prefeitura. As aulas no parque acontecem nas terças e quintas-feiras das 7h30 às 8h30. As aulas com foco na meditação acontecem as terças e quintas-feiras das 8 às 9 horas.



O diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra, destaca que as atividades de yoga e meditação são mais uma forma de incentivar a população a se movimentar. “Estamos realizando mais de 30 oficinas de esporte e lazer nos Parques para que toda população participe e tenha mais saúde e qualidade de vida”.



Para participar:

Os interessados devem ir aos parques nos horários das oficinas com roupas de ginástica e tênis. A grade horária de todas as atividades estão disponíveis no site da Prefeitura – www.pmcg.ms.gov.br/funesp/.