Ponte Preta vence Flamengo e empurra Sport para degola

Divulgação/CRF Ponte Preta voltou a vencer após quatro tropeços seguidos no Brasileirão

A Ponte Preta fechou a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro voltando a vencer. Em Campinas, a Macaca recebeu o Flamengo, ainda de ressaca pela derrota na final da Copa do Brasil, e venceu por 1 a 0, gol de Jean Patrick. Sem vencer a quatro jogos, o resultado tirou o time campineiro da zona de rebaixamento, empurrando o Sport-Pe em seu lugar.



No primeiro tempo, a Ponte teve chance de abrir o placar aos oito minutos, quando Emerson Sheik passou pela zaga e cruzou na medida para Lucca, que cabeceou à direita do goleiro Diego Alves. Aos 23 foi a vez de William Arão, do Flamengo, mandar para fora.



Na volta do intervalo, a Macaca seguiu tomando a iniciativa e assustou logo no primeiro minuto, em boa cobrança de falta de Lucca, defendida pelo goleiro rubro-negro. Na sequência, o Fla teve chance com Lucas Paquetá, que finalizou por cima do gol. Sem perder o ritmo, a Ponte Preta balançou as redes aos sete minutos. Após bola levantada na área, Wendel ajeitou para Jean Patrick finalizar no canto direito de Diego Alves. O time da casa teve chance de ampliar aos 20 minutos, mas Diego Alves defendeu a cobrança de pênalti de Lucca. A Macaca administrou o resultado até o fim e garantiu os três pontos.



Com a vitória, a Ponte Preta saiu da zona de rebaixamento e agora ocupa o 15º lugar, com 31 pontos. O Flamengo, com 39, aparece na sétima posição.



O Brasileirão para no próximo fim de semana por causa dos jogos pelas Eliminatórias da copa do Mundo e volta apenas nos dias 11 e 12 de outubro com a 27ª rodada.