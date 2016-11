Piloto Volpe comemora, mas perde título para Stephanini após vistoria nos motores

divulgação Campeões só foram divulgados no fim da semana, e com uma surpresa na categoria Super F-4

O piloto Regis Volpe comemorou no domingo (20) o título de campeão estadual de Kart 2016, pela categoria Super F-4, mas perdeu o título na quinta-feira (24). Os comissários técnicos informaram que o motor do carro dele não estava em conformidade com o regulamento da competição.



A briga pelo título estava acirrada. Mas Rodrigo Stephanini, outro candidato ao título, rodou logo na primeira curva, abrindo caminho para o rival. Volpe venceu a etapa, até a descoberta da irregularidade e a sua desclassificação.



O campeonato teve a participação de mais de 35 pilotos da Capital e interior do estado. Na categoria Fórmula Kart, o campeão foi José Ribeiro e o vice Gustavo Meyer.