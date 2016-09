Perseguição do Flamengo ao líder Palmeiras marca rodada do Brasileirão

Divulgação/CRF Diego (centro) está invicto com a camisa do Flamengo no Brasileiro

Depois da pausa para a chamada Data Fifa para jogos das Eliminatórias para Copa do Mundo Rússia 2018, a Série A do Campeonato Brasileiro retorna nesta quarta-feira, feriado de 7 de Setembro, com sete partidas e outras três na quinta. A 23ª rodada tem como destaques clássicos regionais e a expectativa pelo crescimento do Flamengo que se firmou no G4 e agora está na perseguição ao líder Palmeiras.



A rodada começa às 15h (MS) com três partidas e o primeiro clássico. No Estádio Luso-Brasileiro, o Botafogo recebe o Fluminense com os dois times em busca de engatar uma sequência de bons resultados. Na Arena de Pernambuco, o Santa Cruz-PE precisa vencer a Chapecoense-SC para melhorar a sua situação na zona de rebaixamento. No Orlando Scarpelli, o Figueirense-SC recebe o Atlético-PR. No Independência, no único jogo das 18h30 (MS), o Atlético-MG recebe o Vitória-BA na luta por se manter no G4 e próximo às duas primeiras posições.



Os jogos da quarta terminam às 20h45 (MS) com o segundo clássico do dia. No Allianz Parque, o líder Palmeiras, com a possibilidade de utilizar o atacante Gabriel Jesus, recebe o instável São Paulo. Além do adversário, o Verdão ainda fica de olho em Cariacica-ES, no Estádio Kleber Andrade, onde o Flamengo, segundo colocado e três pontos atrás, recebe a Ponte Preta. No Couto Pereira, o Coritiba-PR enfrenta o Grêmio.



Os jogos que fecham a rodada ficam para quinta-feira (8). Corinthians e Sport-PR em Itaquera, Internacional e Santos no Beira-Rio e ainda o clássico mineiro entre América-MG e Cruzeiro na Arena Independência.