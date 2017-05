Pelo complemento da rodada Coritiba goleia na série A e o Confiança bate o Salgueiro na série C

Divulgação/CFC Henrique Almeida abriu o placar no Couto Pereira

O Coritiba iniciou com goleada sua participação no Campeonato Brasileiro de 2017. Jogando em casa pela primeira rodada da competição, o coxa derrotou o Atlético-GO por 4 a 1, com destaque para a participação do meia Tomas Bastos, que saiu do banco de reservas para fazer dois gols de falta no segundo tempo. Os outros gols foram marcados por Henrique Almeida e Neto Berola, Walter descontou para o Atlético-GO.



Os dois times entrar em campo pela competição no próximo sábado. Em jogo válido pela segunda rodada, o Coritiba visita o Santos às 15h (horário de MS), enquanto o Atlético-GO recebe o Flamengo às 20h (de MS).





Divulgação Em noite inspirada o atacante Tito marcou os dois gols na vitória do Confiança

Pela série C, Confiança e Salgueiro completaram a rodada nesta segunda-feira (15). Embalado pelo titulo do estadual sergipano, o confiança precisou de 29 minutos para abrir dois gols de vantagem, os dois marcados pelo atacante Tito, o Salgueiro esboçou um reação e de falta descontou ainda no primeiro tempo com o meia Rodolfo. Na próxima rodada, o Salgueiro enfrenta o Moto Club no domingo, às 15h (horário de MS), no Estádio Cornélio de Barros. No mesmo dia, às 16h (de MS), o Confiança visita o Cuiabá na Arena Pantanal.