Paysandu vence Figueirense e embala por briga no G4 da Série B

Divugação/CBF Oficial Empate sem gols coloca em risco posições de Avai e CSA no G4

A Série B do Campeonato Brasileiro abriu nesta sexta-feira (27) a 18ª rodada, penúltima do primeiro turno com resultados que acirram ainda mais a disputa pelo G4. Avai-SC e CSA-AL, ambos na zona de acesso, ficaram no empate sem gols e devem permitir a aproximação de times que entram em campo neste sábado. Já o Paysandu-PA aproveitou a chance de jogar em casa e bateu o Figueirense-SC, terceiro colocado, ganhando vantagem sobre a zona de rebaixamento e podendo já pensar em briga na parte de cima da classificação.



A rodada começou no Estádio da Ressacada. Avai e CSA estão brigando na parte de cima da tabela e protagonizaram um primeiro tempo movimentado. Em casa, o Avaí tomou a iniciativa da partida. De olho na liderança provisória, o CSA também buscou a vitória desde o início e levou perigo ao gol catarinense. Apesar das chances criadas, o placar permaneceu zerado. No segundo tempo, o Avaí controlou as ações e ficou muito perto de abrir o marcador. Com maior volume de jogo, o Leão pecou nas finalizações e esbarrou na boa atuação do goleiro Lucas Frigeri, que garantiu o empate sem gols.

No Estádio da Curuzu, o Papão, empurrado pela torcida, quase abriu o placar aos três minutos. Thomaz soltou a bomba e obrigou o goleiro Denis a fazer grande defesa. Após o susto inicial, o Figueirense equilibrou as ações, mas o zero não saiu do marcador. No segundo tempo, o gol saiu. Aos cinco minutos, Pedro Carmona apareceu livre dentro da área e fez de cabeça. Antes das expulsões de Gustavo Ferrareis, André Luis e Alisson, o Figueirense teve a chance de empatar, aos 29, mas parou em Renan Rocha, que se esticou todo e salvou os donos da casa. Nos acréscimos, o Paysandu fechou o marcador em 2 a 0 com Dionathã, cobrando pênalti.



Outros jogos



A rodada segue com os oito jogos restantes neste sábado (28). Destaque para o confronto entre Coritiba-PR e Ponte Preta-SP no Estádio Couto Pereira, em disputa direta por posição. O líder Fortaleza-CE vai à Caxias do Sul enfrentar o Juventude-RS, embalado por duas vitórias seguidas. De olho em lugar no G4, Atlético-GO e Vila Nova-GO, iguais com 27 pontos, jogam fora de casa, contra São Bento-SP e Criciúma-SC, respectivamente.

A 18ª rodada da Série B se encerra neste sábado (28) com oito confrontos. Confira a tabela completa e a classificação, aqui!