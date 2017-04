Paysandu decide título diante da Luverdense em casa

Lucas Fiegueiredo/CBF Sorteio definiu o confronto decisivo pela primeira vez na capital paraense

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sorteou nesta segunda-feira (24) a ordem dos mandos de campo na final da Copa Verde e proporcionou ao Paysandu a oportunidade de comemorar o bicampeonato do torneio diante de sua torcida ou da Luverdense calar o Mangueirão na conquista de seu inédito título da competição.



Conforme a definição, o Luverdense fará o primeiro jogo em casa, ou melhor, na Arena Pantanal, em Cuiabá, enquanto a decisão do título fica para o estádio Mangueirão, em Belém/PA. Apesar de ter tido um finalista em todas as três edições anteriores, esta será a primeira vez que a partida final acontecerá na capital paraense.



A primeira partida está agendada para a próxima semana, no dia 4 de maio, às 20h30, enquanto o último confronto acontece no dia 16 seguinte, às 20h. Os dois duelos terão transmissão da TV Esporte Interativo.