Paulo Henrique Vollkopf apita primeiro jogo da decisão entre Novo e Corumbaense

O árbitro Paulo Henrique Vollkopf terá, pela segunda vez, a oportunidade de apitar uma decisão de Campeonato Sul-Mato-Grossense. Ele foi sorteado nesta quinta-feira (27) pela Comissão de Arbitragem da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) e está escalado para apitar o confronto entre Novo e Corumbaense, no próximo domingo (30), às 15h, no estádio Morenão, em Campo Grande.

Reprodução Vollkopp volta a apitar uma final estadual após dois anos



Junto a Vollkopf estarão o campo-grandense Ruy César Lavarda e o coxinense Sérgio Alexandre da Silva, que atuarão como auxiliares. O quarto árbitro será Hudson Muchiutti Hernandes, enquanto o assistente “reserva” Bruno de Andrade Martins. Dentre os escalados, apenas Vollkopf participou de uma decisão estadual, já que foi o árbitro do segundo jogo entre Ivinhema e Comercial, na final de 2015, quando o Colorado saiu campeão.



Além da escala da primeira partida final, a FFMS divulgou também os árbitros que irão trabalhar nos confrontos pela decisão de terceiro lugar, que se classifica a Copa Verde de 2018. No primeiro jogo, Rafael Pietrafesa apita, tendo Marcos dos Santos Brito e Altair José Tavares como assistentes.



Já no confronto de volta, Renan Novaes Insabralde será o árbitro, com Eduardo Gonçalves da Cruz e Claysson Vieira de Moraes o auxiliando. Os jogos acontecem, respectivamente, neste sábado (29), às 19h, em Dourados, e na próxima terça-feira (2/5), às 20h15, no Morenão.



Confira a escala de árbitros para os jogos deste final de semana:



FINAL:

Domingo, 30/4

Novo x Corumbaense, às 15h, no estádio Morenão, em Campo Grande

Árbitro: Paulo Henrique Vollkopf

A1: Ruy César Lavarda

A2: Sérgio Alexandre da Silva

4º Árbitro: Hudson Muchiutti Hernandes

5º Árbitro: Bruno de Andrade Martins

Delegado: Manoel Paixão dos Santos



DECISÃO DO 3º LUGAR:

Sábado, 29/4

Sete de Setembro x Operário, às 19h, no estádio Douradão, em Dourados

Árbitro: Rafael Pietrafesa

A1: Marcos dos Santos Brito

A2: Altair José Tavares

4º Árbitro: Rogério Gregório de Souza