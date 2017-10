Paraná Clube vence Inter e assume vice-liderança da Série B

Depois de se firmar no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro, o Paraná Clube-PR entrou de

vez na briga por uma das quatro vagas de acesso. Na abertura da 27ª rodada, na noite desta

terça-feira (3), em Curitiba, o Tricolor vencer o líder Internacional por 1 a 0 e assumiu a vice-

liderança provisoriamente. Para seguir na segunda posição, o Paraná torce para que o

América-MG não vença na rodada.

Ricardo Duarte/Internacional Paraná venceu o Inter com público recorde na Arena da Baixada

Diante de quase 40 mil torcedores na Arena da Baixada, o confronto entre Paraná e Inter teve

um primeiro tempo truncado, sem muita inspiração nos dois setores de criação. Mesmo assim

o time da casa abriu o placar em jogada de bola parada. Aos 41 minutos, Renatinho cobrou

escanteio na entrada da pequena área, e Iago Maidana subiu livre para marcar.



O Colorado voltou para a etapa complementar mais organizado e quase empatou logo aos sete

minutos. Leandro Damião recebeu de D’Alessandro e acertou o poste. Fechando os espaços e

jogando recuado, o Paraná garantiu o importante triunfo, que o deixa com 49 pontos, na

segunda posição. Líder, o Internacional tem 54.



Outros jogos

No Castelão, Ceará-CE e Vila Nova-GO travaram duelo direto pelo G4. Dominando a partida no

primeiro tempo, o Vovô abriu o placar aos 29 minutos. Elton recebeu bola ajeitada por Lima,

de cabeça. e chutou forte para fazer 1 a 0 para o time alvinegro.



O Vila voltou melhor para o segundo tempo e deu trabalho ao goleiro Éverson, que fez boas

defesas nas finalizações de Adan e Geovani. O Ceará, que chegou a acertar a trave com Pedro

Ken, ampliou aos 46, com Magno Alves e fechou o placar em 2 a 0. Agora com 48 pontos, o

time cearense está de volta ao G4, ocupando a terceira posição. Já o Vila Nova, com 46,

acabou descendo para o quinto lugar.



No Estádio Bento Freitas, o Juventude visitou o Brasil de Pelotas de olho na vitória para seguir

próximo ao G4. No entanto, foi o Xavante que se impôs no primeiro tempo e teve mais

chances de marcar. Na melhor delas, aos 25 minutos, Itaqui cobrou falta no ângulo direto de

Matheus Cavichioli, que voou e evitou o gol.



O segundo tempo do duelo gaúcho seguiu movimentado, com oportunidades para os dois

lados, e o Brasil arriscando mais. Aos 12 minutos, Éder Sciola viu o goleiro do Ju fazer outra

boa defesa. De tanto insistir, o Xavante chegou ao gol aos 39 minutos, após falta cobrada por

Itaqui na cabeça de Lincom, que não desperdiçou: 1 a 0. Com 37 pontos, o Brasil subiu para o

sétimo lugar, enquanto o Juventude, com 45, segue na sexta posição.