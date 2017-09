Paraná clube entra em campo buscando se aproximar do líder Internacional

Quatro jogos abrem a 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Paraná/PR que vem de uma ótima sequencia de vitórias vai ao Orlando Scarpelli enfrentar o Figueirense/SC. O Tricolor ocupa a terceira posição do campeonato, com 46 pontos, e vai atrás da vitória para subir uma posição e se aproximar do líder Internacional.

Divulgação Matheus orienta o time no último treino, em Curitiba do Paraná Clube

Já o Figueira é o primeiro colocado da zona do rebaixamento e precisa do triunfo para conseguir subir três posições realizou no estádio do jogo o segundo e último treinamento antes de voltar a campo pelo Brasileirão e irá disputar a terceira partida consecutiva no período de sete dias.

Outro jogo importante também acontece na parte debaixo da tabela: O ABC/RN, último colocado da tabela recebe o Goiás/GO, 18˚ colocado. O elenco Abecedista finalizou na tarde desta quinta-feira (28), os preparativos para o importante compromisso contra os Goianos às 20h30. Os atletas foram para o gramado do estádio Frasqueirão.

O treinador do Mais Querido, Itamar Schulle, conversou com o grupo e depois comandou um trabalho de finalização através de cruzamentos, chutes a gol e uma movimentação de ataque contra defesa. O Alvinegro tem apenas 18 pontos, dez a menos do que seu adversário da noite que precisa vencer para sair do Z-4. Voltar a somar pontos é preciso.

Depois do revés fora de casa diante do Oeste, a equipe do Londrina Esporte Clube retorna nesta noite (28) ao Estádio do Café, desta vez para enfrentar o CRB. A partida começa às 20h30. Uma vitória ajuda o Tubarão a se aproximar dos líderes da competição e a se distanciar da segunda metade da tabela do Campeonato Brasileiro da Série B. Como tem sido de costume nas últimas partidas do Alviceleste na cidade, os ingressos seguem com valores promocionais. Com R$ 10,00 o torcedor já pode assistir ao duelo no Café. E o apoio do torcedor tem surtido efeito.

Finalizando a rodada hoje, e embalado pela vitória de virada sobre o Guarani-SP no meio de semana, o Paysandu visita o Juventude-RS nesta sexta-feira (29), no Estádio Alfredo Jaconi às 21h30min, com o objetivo de pontuar mais uma vez na classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. Os bicolores ocupam a 12ª posição na tabela, com 33 pontos, enquanto os donos da casa estão em sexto, com 42. Já o Juventude vem de um empate contra o ABC, na Arena Castelão, e voltou de Natal com um ponto conquistado.

