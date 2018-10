Paraná Clube e Vasco fecham rodada com empate em Curitiba

Carlos Gregório Jr/CR Vasco da Gama Empate em Curitiba pouco ajudou Paraná Clube e Vasco na tábua de classificação

A 27ª rodada do Campeonato Brasileiro terminou nesta segunda-feira (1) com empate entre Paraná Clube-PR e Vasco da Gama em Curitiba. O resultado não foi bom para nenhum dos lados, mas para os cariocas serviu, pelo menos, para tirar o time da zona de rebaixamento. Agora com 30 pontos, o Vasco subiu para 16ª posição, um a mais que o Vitória-BA que desceu para degola. Lanterna, o Paraná tem apenas 17 pontos.



Em situações delicadas na tabela de classificação, Paraná e Vasco buscaram a vitória desde o início da partida. Na lanterna, o Tricolor largou na frente aos oito minutos de jogo. De fora da área, Alex Santana arriscou e contou com o desvio em Leandro Castán para superar o goleiro Martín Silva e abrir o marcador. O empate veio no último minut antes do intervalo. Nos acréscimos, Maxi López cobrou pênalti com categoria e deixou tudo igual.



Na volta do intervalo, o Paraná controlou as ações. Aos sete minutos, o time paranaense quase marcou o segundo com Leandro Vilela. No minuto seguinte, foi a vez de Silvinho assustar em chute da entrada da área. Com a vantagem numérica, após a expulsão de Leandro Castán, aos 11 minutos, o Paraná continuou pressionando os visitantes, que passaram a apostar nos contra-ataques. Liderado por Maxi López, o Vasco arriscou em chutes de longa distância. Na mesma moeda, o Paraná insistiu até o fim, mas esbarrou nas boas defesas de Martín Silva e o 1 a 1 foi definitivo.