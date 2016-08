Palmeiras vence, segue líder e vê Flamengo assumir segunda posição

Divulgação / Flamengo Diego voltou a marcar gol na vitória do Flamengo

A 22ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro termina na noite desta segunda-feira (29), mas a situação nas primeiras posições está definida. Únicos vencedores entre os times do G4, Palmeiras e Flamengo contaram com tropeços de Atlético-MG, Corinthians, Santos e Grêmio para se consolidarem na frente. O Verdão mantendo a liderança e o Rubro-Negro se firmando no grupo de classificação para Libertadores, agora na segunda posição.



Na parte de baixo, o drama do Internacional permanece. Após 14 rodadas sem vencer, o Colorado, que chegou a liderar a competição no início, entra pela primeira vez na zona de rebaixamento. A marca negativa traz um alerta ao time de Porto Alegre: nenhum clube que passou por esse jejum escapou de rebaixamento desde que a disputa adotou o formato dos pontos corridos, em 2003.



No sábado, o Corinthians abriu a rodada jogando contra a Ponte Preta no Estádio Moisés Lucarelli com a expectativa de colar na liderança, mas foi derrotado por 2 a 0, gols de Roger e Clayson e torceu por resultados contrários de adversários diretos para seguir no G4.



No domingo pela manhã, o Santos recebeu o Figueirense-SC na Vila Belmiro e contava com bom resultado para voltar ao G4, mas os catarinenses, nas últimas posições, surpreenderam ao vencer por 1 a 0, gol de Rafael Moura cobrando pênalti, segurando a reação do Peixe. No mesmo horário, o Cruzeiro recebeu o Santa Cruz no Mineirão e deu mais uma vez sinal de que está se recuperando do primeiro turno ruim. Venceu por 2 a 0, gols de Robinho e Ábila, ambos no segundo tempo, e já ocupa lugar intermediário na classificação.



À tarde, nos jogos que valiam as primeiras posições, o Palmeiras enfrentou o Fluminense no Mané Garrincha, em Brasília, e venceu por 2 a 0, gols de Dudu e Jean, mantendo a liderança. A segunda posição agora é do Flamengo que, mesmo na Arena Condá, venceu a Chapecoense-SC por 3 a 1. Diego, Leandro Damião e Mancuello marcaram para os cariocas, enquanto Kempes descontou. Em Porto Alegre, Grêmio e Atlético-MG ficaram no 1 a 1, gols de Luan para os gaúchos e Robinho para os mineiros, resultado ruim para os dois times.

Divulgação / Cesar Greco / Ag Palmeiras O Sul-Matogrossense Jean fez um golaço na vitória do Palmeiras ontem contra seu ex-clube





Na briga na parte de baixo da classificação, o São Paulo ficou no empate sem gols com o Coritiba no Morumbi e aumentou ainda mais a insatisfação da torcida. O Vitória, com gols de Marcelo e David, venceu o América-MG, que marcou com Danilo Barcelos, por 2 a 1, e saiu da degola. No seu lugar entrou o Internacional que, em Recife, vencia o Sport-PE até o minuto final, mas permitiu o empate em 1 a 1. Seijas, de pênalti, marcou o gol colorado no início do jogo e Vinicius Araújo empatou para os pernambucanos.



Agora, o Palmeiras, ainda em primeiro, tem 43 pontos, seguido pelo Flamengo, que subiu duas posições, com 40. Caíram o Atlético-MG, em terceiro com 39 e o Corinthians, em quarto com 37 pontos. Santos e Grêmio, que poderiam entrar no G4, estão com 36, na quinta e sexta posições, respectivamente. Na zona de rebaixamento, o Internacional é a novidade com 24 pontos, junto com o Figueirense. Depois vem o Santa Cruz com 19 e o lanterna América com apenas 13 pontos.



Nesta segunda, às 19h, na Arena da Baixada, Atlético-PR e Botafogo fecham a rodada.