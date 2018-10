Palmeiras vence e assume liderança do Brasileirão pela primeira vez

Agência Palmeiras Gustavo Gómez cobra pênalti para marcar o terceiro gol verde no Pacaembu

A 27ª rodada do Campeonato Brasileiro termina hoje à noite, mas desde ontem a competição tem um novo líder. Até então segundo colocado, o Palmeiras venceu o Cruzeiro por 3 a 1 em São Paulo contou com o empate do São Paulo com o Botafogo no Rio de Janeiro em 2 a 2 para, pela primeira vez, assumir a liderança. O Tricolor ainda foi ultrapassado pelo Internacional que, de virada, venceu o Vitória-BA em casa.



Palmeiras e Cruzeiro fizeram na manhã de domingo partida movimentada no Estádio do Pacaembu. No primeiro lance, Deyverson inverteu para Marcos Rocha, que cruzou na área, mas Léo desviou e afastou o perigo para o Cruzeiro. Na sequência, David passou pela esquerda e mandou para a área, mas Raniel desviou de cabeça para fora e desperdiçou a chance da Raposa. Tentando furar a boa marcação do time mineiro, o Palmeiras conseguiu sair na frente em jogada de bola parada. Aos 22 minutos, Dudu cobrou escanteio e a bola sobrou para Lucas Lima bater cruzado. A bola ainda desviou na zaga antes de vencer o goleiro Rafael.



A vantagem verde acabou em um lance duvidoso pouco depois. Aos 30 minutos, em lançamento longo, o zagueiro Gustavo Gómez tocou a bola com o braço na meia lua. O árbitro entendeu que a falta teria sido dentro da área e marcou pênalti que Mancuello, converteu para empatar. E, aos 41, o Verdão voltou a ficar na frente. Dudu recebeu de Marcos Rocha e cruzou na área para Hyoran desviar de cabeça para o fundo das redes.



Na volta do intervalo, o jogo ficou mais truncado, com as duas equipes mais contidas. O Palmeiras arriscou aos 15 minutos, com Hyoran cruzando bem pela esquerda, mas Léo apareceu para fazer o corte. Logo depois, aos 19, Marcelo Hermes tocou na bola com o braço cortando cruzamento de William e o árbitro assinalou pênalti para o Verdão. Gustavo Gómez bateu no canto esquerdo do goleiro Rafael e ampliou a vantagem paulista para 3 a 1. Com a vantagem, o Palmeiras seguiu dominando as ações e administrou o resultado positivo até o apito final.



Tropeço tricolor e vitória colorada



A vitória do Palmeiras valeu a liderança com a ajuda do Botafogo. No Estádio Engenhão o São Paulo ficou no empate em 2 a 2 com o time carioca e não só perdeu a liderança como caiu para terceiro. Jean marcou primeiro para o Fogão aos oito minutos, mas Diego Souza igualou logo em seguida. Aos 24, Kieza voltou a colocar o Botafogo na frente. O empate tricolor veio no segundo tempo, com Carneiro, aos 16 minutos. No último lance, o goleiro Saulo, em dois lances seguidos, evitou que o São Paulo vencesse e continuasse em primeiro.

Ricardo Duarte/Internacional De pênalti, D'Alessandro marcou o gol da vitória colorada no Beira-Rio

No Beira-Rio, o Inter recebeu o Vitória-BA e levou susto no primeiro minuto de jogo. Em uma bola longa na área, o zagueiro Emerson Santos, não percebendo o deslocamento de Marcelo Lomba para defesa, cabeceou para trás, marcando gol contra. A virada veio na etapa final. Aos 17 minutos, Victor Cuesta roubou a bola de Yago e tocou para Edenílson, que cruzou na cabeça de Leandro Damião que empatou. E, aos 40, em pênalti duvidoso, D’Alessandro cobrou com categoria para decretar a vitória do Inter por 2 a 1.



Nos outros jogos do domingo, o Atlético-MG goleou o Sport-PE por 5 a 2, o Santos fez 1 a 0 no Atlético-PR e o Ceará-CE, de virada, venceu a Chapecoense-SC por 3 a 1. A rodada termina nesta segunda (1), às 19h, com o jogo entre Paraná Clube-PR e Vasco da Gama no Estádio Dorival de Brito.



Classificação



Palmeiras e Internacional dividem a liderança com 53 pontos cada, mas o saldo de gols deixa o time verde na frente do Colorado. O São Paulo, agora com 52, caiu para terceiro e o Grêmio, com 50, fecha o G4. Logo atrás está o Flamengo com 49 pontos, quatro a mais que o Atlético-MG que ainda sonha com o título, mas perdeu terreno.



Na parte de baixo, o Ceará conseguiu sair, pelo menos nesta rodada, da zona de rebaixamento, somando 30 pontos na 15ª posição. Na sequência, com 29, está o Vitória, mas esse espera o jogo do Vasco, também com 29, para saber se segue fora da degola. Chapeconse com 28 pontos, Sport com 24 e o Paraná Clube, com apenas 16, completam a classificação.