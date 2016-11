Palmeiras vence Chapecoense e conquista nono Brasileirão

Ricardo Stuckert/CBF Jogadores do Palmeiras comemoram a conquista no Allianz Parque

A conquista era uma questão de tempo e a contagem regressiva para a nona conquista do Campeonato Brasileiro do Palmeiras acabou neste domingo. Precisando apenas de um empate contra a Chapecoense pela 37ª rodada e com recorde de público no Allianz Parque, o Verdão conquistou matematicamente a taça ao vencer por 1 a 0, gol do lateral Fabiano, confirmando o domínio do time que liderou durante 28 rodadas, 19 delas consecutivamente. O título veio minutos antes do final da partida com o encerramento do jogo em que o Flamengo venceu o Santos por 2 a 0 no Maracanã.



Precisando apenas de um ponto para ser campeão, o Palmeiras não decepcionou o torcedor alviverde na despedida de seu estádio em 2016. O único gol do jogo foi semelhante à postura da equipe durante o ano: de forma coletiva. Dudu cobrou falta e rolou para Zé Roberto, que mandou rasteiro para a entrada da área. Gabriel Jesus fez o corta-luz, Moisés tocou de letra, e Fabiano mandou por coberturamarcando um golaço. Confirmando o título, o Verdão seguiu pressionando até os minutos finais, sem espaços para a Chapecoense. Antes do apito final, Fernando Prass entrou em campo para completar a festa alviverde com o eneacampeonato do Brasileirão. O Palmeiras tem 77 pontos e pode fechar a campanha vitoriosa com 80. A Chape, com 52, ocupa o nono lugar.



Ainda com chances matemáticas de título, o Santos visitou o Flamengo, no Maracanã, e viu o time da casa abrir o placar logo no início de jogo. Aos quatro minutos, Guerrero aproveitou saída errada da equipe santista, recuperou a bola e acertou uma bomba de fora da área para fazer 1 a 0. Apesar da maior posse de bola do Peixe, foi a equipe carioca que criou mais chances reais de gol. Em uma delas, Gabriel cabeceou a bola no travessão. Buscando o empate, o Santos chegou perto em cabeçada de Ricardo Oliveira, parada na boa defesa de Alex Muralha. O Fla seguiu com boas oportunidades e conseguiu ampliar aos 39 do segundo tempo, com Diego, fechando o placar em 2 a 0. Com o resultado, o Flamengo tomou o segundo lugar do Santos, com 70 pontos. Em terceiro, o Peixe soma 68.



Palmeiras, Flamengo e Santos já estão garantidos na fase de grupos da Libertadores, junto com o campeão da Copa do Brasil, decidida na próxima quarta-feira entre Grêmio e Atlético-MG. O Galo já tem garantida a quarta posição e vaga na pré-Libertadores, apesar da derrota para o São Paulo por 2 a 1. Atlético-PR e Botafogo, ambos com 56 pontos, e o Corinthians, com 55, disputam na última rodada as duas vagas que restam na competição continental.