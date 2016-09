Palmeiras segue líder, mas Flamengo chega ainda mais perto

A 24ª rodada do Campeonato Brasileiro não trouxe mudanças dentro do G4. Mesmo com o Atlético-MG sem jogar – fecha a rodada nesta segunda-feira – a ordem segue inalterada, com Palmeiras liderando, seguido por Flamengo, Atlético-MG e Corinthians, mas agora o Rubro-Negro conseguiu diminuir ainda mais a vantagem e os dois disputam, em confronto direto, a primeira posição na próxima rodada.





Rodrigo Rodrigues/Grêmio Grêmio e Palmeiras fizeram um jogo sem gols em Porto Alegre

Nesta segunda, às 19h (MS), a rodada termina com a partida entre Fluminense e Atlético-MG no Edson Passos. Se vencer, o Galo embola ainda mais a disputa pelo título brasileiro.



O Flamengo abriu a rodada no sábado batendo o Vitória-BA no Estádio Barradão e encostando de vez no Palmeiras. Os baianos até abriram o placar com Zé Love, mas Fernandinho ainda no primeiro tempo, e Gabriel no segundo, fizeram os gols da virada e vitória por 2 a 1. Para completar o bom resultado do Flamengo, neste domingo o Palmeiras empatou sem gols com o Grêmio em Porto Alegre e a vantagem do Verdão que era de três pontos caiu para apenas um na véspera do confronto entre os dois.



Na Vila Belmiro, o Santos recebeu o Corinthians e, mesmo com desfalques, jogou para encostar no adversário na briga pelo G4. De virada, venceu por 2 a 1 e não deixou o adversário escapar na disputa particular entre os dois. O Timão marcou primeiro com Marlone ainda no primeiro tempo, mas Vítor Bueno e Renato, no segundo, marcaram os gols da vitória santista.



Outro clássico regional foi o grande jogo da rodada. Na Ilha do Retiro, Sport-PE e Santa Cruz se enfrentaram e com oito gols e de virada, o Leão venceu por 5 a 3. O Santa chegou a abrir 2 a 0, com gols de Keno e João Paulo, mas Durval e Rodney Wallace empataram. Em seguida Bruno Moraes recolocou a Cobra Coral na frente só que Ruiz, Vinícius Araújo e Everton Felipe marcaram os gols da vitória do Sport.



Nos outros jogos, o São Paulo volta a respirar com a vitória por 3 a 1 sobre o Figueirense-SC no Morumbi, o Internacional resvala na zona de rebaixamento após perder para o Atlético-PR por 2 a 1, a Chapecoense-SC venceu o Coritiba-PR por 1 a 0 e a Ponte Preta só empatou com o lanterna América-MG em 1 a 1 no Moisés Lucarelli.



A classificação tem o Palmeiras na frente com 47 pontos, seguido pelo Flamengo com 46, Atlético-MG com 42 e um jogo a menos, e o Corinthians fechando o G4 com 40. O Santos, agora com 39, é o quinto colocado. Na zona de rebaixamento estão Figueirense com 27 pontos, Vitória com 26, Santa Cruz com 20 e o América-MG, em último, com apenas 14 pontos.