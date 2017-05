Palmeiras, Flamengo e Santos abrem rodada do Brasileirão neste sábado

Divulgação/Agência Palmeiras Cuca deve poupar vários titulares no jogo contra a Chapecoense

Depois de uma primeira rodada com média de 3,3 gols por jogo, a maior dos últimos dez anos, o Campeonato Brasileiro segue com três partidas abrindo a segunda rodada neste sábado (20). Na primeira, além dos 33 gols, nenhum clube mandante foi derrotado, fato inédito na “era dos pontos corridos”. Ponte Preta, Bahia, Grêmio, Cruzeiro, Palmeiras e Fluminense venceram dentro de casa, enquanto Flamengo, Avaí e Corinthians ficaram no empate. A rodada terá ainda outros seis jogos neste domingo e termina na segunda-feira com um jogo.



A partida que abre a rodada acontece na Vila Belmiro, às 15h (MS). O Santos recebe o Coritiba e, derrotado na estreia, o Peixe, embalado pela classificação na Libertadores, busca recuperação. A equipe paranaense, por outro lado, venceu o primeiro jogo e joga para manter a boa fase. Wagner do Nascimento Magalhães será o árbitro, auxiliado por Rodrigo Henrique Côrrea e Thiago Henrique Farinha, todos do Rio de Janeiro.



Outros dois jogos começam às 18h (MS). No Serra Dourada, dois times que buscam a primeira vitória. O Atlético-GO foi goleado pelo Coritiba e, agora perto da torcida, precisa dos primeiros pontos. Do outro lado, o Flamengo que empatou em casa e chega pressionado pela eliminação precoce na Libertadores. A arbitragem será de Minas Gerais, comandada por Igor Junio Benevenuto e com Márcio Eustáquio Santiago e Celso Luiz da Silva nas laterais.



Na Arena Condá, a Chapecoense recebe o atual campeão Palmeiras. A Chapê segurou o Corinthians na estreia em São Paulo e ainda venceu jogo decisivo na Libertadores, resultados que devem refletir na confiança do time. No Verdão, a luta para manter o título de 2016 começou com goleada sobre o Vasco, mas com jogo decisivo pela Libertadores marcado para o meio de semana, o técnico Cuca deve poupar vários titulares. André Luiz de Freitas Castro será o árbitro, auxiliado por Bruno Raphael Pires e Leone Carvalho Rocha, todos goianos.