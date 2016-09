Palmeiras, Flamengo e Atlético-MG vencem e seguem disputando a ponta

Com sete jogos já realizados da 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, a briga pelo título caminha para se concentrar na disputa tripla entre Palmeiras, Flamengo e Atlético-MG.





Cesar Greco/Ag Palmeiras Colombiano Mina comemora com companheiros o primeiro gol do Palmeiras

Os três primeiros colocados venceram seus jogos nesta quarta-feira (7), pelo mesmo placar de 2 a 1, e mantiveram a distância de pontos entre eles. Nesta quinta, Santos e Corinthians entram em campo em busca de pontos para seguirem próximos ao grupo.

O Grêmio, outro que tenta se aproximar, foi goleado e segue na sequência de resultados ruins que o afasta agora, inclusive, do G4.



A rodada começou com partidas que não influenciavam na parte de cima. No Estádio Luso-Brasileiro, o Botafogo venceu o clássico contra o Fluminense por 1 a 0, gol de Neilton no início do segundo tempo, e segue se afastando das últimas posições. Em Florianópolis, o Figueirense-SC bateu o Atlético-PR pelo mesmo placar, gol de Lins no começo do jogo, e, pelo menos nesta rodada, fica fora da zona de rebaixamento.



Na Arena de Pernambuco, Santa Cruz-PE e Chapecoense-SC empataram em 2 a 2, gols de Arthur e Bruno Moraes para a Cobra Coral e Kempes e Bruno Rangel para os catarinenses, mas o resultado foi ruim para os dois lados.



O primeiro jogo com equipes na luta pelo título foi no Independênica, em Belo Horizonte, e o Atlético-MG contou com o artilheiro Fred, que marcou duas vezes, para vencer o Vitória-BA por 2 a 1, com o zagueiro Kanu descontando. O Grêmio foi ao Couto Pereira em busca de pontos para voltar ao G4, mas acabou goleado pelo Coritiba que, entre os 21 e 38 minutos do primeiro tempo, marcou quatro vezes com Wallyson Maia, Leandro, Raphael Veiga e Neto Berola.



Em Cariacica, no Kleber de Andrade, o Flamengo recebeu a Ponte Preta, venceu por 2 a 1 e segue na cola da liderança. Gabriel abriu o placar para o Rubro Negro, Willian Pottker empatou e Fernandinho, no final do jogo, marcou o gol da vitória. Os cariocas só não chegaram mais perto da ponta porque o líder Palmeiras também venceu.



No Allianz Parque, o Verdão recebeu o São Paulo, que marcou primeiro com Chávez, já no segundo tempo, mas, com gols dos zagueiros Yerry Mina e Vitor Hugo, virou e venceu por 2 a 1.



Os jogos que fecham a rodada acontecem nesta quinta-feira (8). Corinthians e Sport-PR jogam em Itaquera às 18h30, Internacional e Santos no Beira-Rio e ainda o clássico mineiro entre América-MG e Cruzeiro na Arena Independência, esses dois últimos começam às 20h.